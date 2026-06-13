Dokumentarec o Ameriškem top modelu: napad, operacije in tožba Tyre Banks

Resničnosti šov Ameriški top model (America's Next Top Model) je bil nekoč priljubljen tudi pri nas. Sedaj so se pri Netflixu odločili, da pripravijo dokumentarec Reality Check: Inside America's Next Top Model, kjer razkrivajo številne zakulisne igrice.

V tridelnem dokumentarcu pokažejo trditve tekmovalke Shandi Sullivan, da je bila pred kamero spolno napadena, prav tako pričevanje neke druge tekmovalke, ki je opravila kozmetično operacijo, da bi ostala v tekmovanju, spregovorila pa je tudi Tyra Banks, nekdanja manekenka in ustvarjalka Ameriškega top modela.

Kot poroča NBC, Tyra Banks sedaj toži Netflix, češ da so v dokumentarcu manipulirali z njenimi izjavami, ker so »izvzete iz konteksta in ponovno sestavljene v podporo lažni in obrekljivi pripovedi, ki ni povezana s tem, kar je dejansko povedala«.

V tožbi še piše, da so Netflixovi producenti zgradili lažno pripoved »s selektivno montažo, namernim izpuščanjem in kirurško manipulacijo neprekinjenih posnetkov.« Netflix tožbe noče komentirati.

Tyra Banks FOTO: Profimedia

Tyra Banks pravi, da je pristala na snemanje intervjuja, ker je menila, da si gledalci zaslužijo odkrit pogovor o zapuščini oddaje, tako o njenih uspehih kot pomanjkljivostih. Intervju naj bi trajal kar tri ure in pol, nato pa so uporabili samo 16 minut njenih izjav. Banks obenem trdi, da ni postavljala nobenih omejitev glede tega, kaj jo lahko vprašajo.

Sedaj trdi, da so njene dele uredili povsem selektivno, kot da odgovarja na vprašanja o spolnem napadu v oddaji, »čeprav tega še nikoli ni slišala in ji med intervjujem niti niso povedali«. Dokumentarec so pripravili na način, kot da je Tyra Banks vedela, da jo sprašujejo o spolnem napadu in da se namerno izogiba pereči temi.

Slavna manekenka zahteva odškodnino za »izgubo prihodnjih poslovnih priložnosti, izgubo poslovnega dohodka in druge kopičene izgube, kot bo dokazano na sojenju«. Natančnega denarnega zneska sicer niso navedli.

Ameriški top model so prvič predvajali leta 2003, resničnosti šov pa je imel kar 24 sezon, preden so s snemanjem končali leta 2018.