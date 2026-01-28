  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Dokumentarec o Melanii ne zanima nikogar

    Dokumentarec o ameriški prvi dami slovenskih korenin, ki v petek prihaja tudi v naša kina, pred premiero ne žanje posebnega zanimanja.
    Za oglaševanje in druge promocijske aktivnosti so odšteli okoli 30 miijonov evrov. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Za oglaševanje in druge promocijske aktivnosti so odšteli okoli 30 miijonov evrov. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Agata Rakovec Kurent
    28. 1. 2026 | 11:40
    4:41
    Dokumentarec Melania bodo ta konec tedna premierno predvajali v Združenih državah Amerike in v nekaterih kinematografih po svetu, tudi pri nas. Prva dama slovenskih korenin Melania Trump je za Fox News razkrila, da film Melania ponuja »oseben, nefiltriran vpogled v to, kako se na svoji izjemni poti do položaja prve dame Združenih držav Amerike spopadam z družino, poslom in filantropijo.«

    Očitno pa to nikogar ne zanima. Ameriški spletni medij Puck, znan po tem, da ima zanesljive vire v Hollywoodu, napoveduje, da bo film v ZDA in Kanadi v otvoritvenem vikendu s predvajanji v okoli 1400 kinih zaslužil okoli pet milijonov dolarjev. Specializirana tržna platforma Boxoffice mu napoveduje še slabši izplen, en do dva milijona dolarjev.

    Rekordni znesek za dokumentarec

    Obe oceni precej zaostajata za zneskom 40 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov), ki ga je Amazon odštel za film (velik del denarja naj bi romal h glavni protagonistki), še dodatnih 35 milijonov dolarjev (29,7 milijona evrov) pa so porabili za oglaševanje. S tem izredno visokim zneskom za dokumentarni film je Amazon pridobil tudi ekskluzivne pravice za prikazovanje filma na svoji platformi Prime Video.

    Film v kina prihaja v katastrofalnem trenutku, potem, ko so agenti službe za priseljevanje in carine (ICE) v Minnesotti ubili dva ameriška državljana, Trumpa pa podpira le še 35 odstotkov Američanov.

    image_alt
    Stane Jerko: Melanie nisem nikoli pozabil

    Nič boljše napovedi ne prihajajo iz Velike Britanije. Tim Richards, izvršni direktor verige Vue, enega največjih kinooperaterjev v državi, je razkril, da je bila za prvo petkovo projekcijo filma ob 15.10 v njihovi osrednji poslovalnici v Islingtonu v Londonu prodana le ena vstopnica, za projekcijo ob 18. uri pa sta bili rezervirani dve. Richards je za Telegraph povedal, da je prejel precejšnje število elektronskih sporočil, v katerih so kritizirali odločitev verige Vue, da film predvaja, kritikom pa odgovarja: »Ne igramo sodnika in porote ter ne cenzuriramo filmov.«

    Ameriški prvi dami Melanii Trump so zaradi nedostopnosti in skrivnostnosti nadeli vzdevek slovenska sfinga. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Ameriški prvi dami Melanii Trump so zaradi nedostopnosti in skrivnostnosti nadeli vzdevek slovenska sfinga. FOTO: Brian Snyder/Reuters

    Ustanovitelju Amazona, njegovemu največjemu delničarju in enemu najbogatejših ljudi na svetu Jeffu Bezosu seveda ne gre za denar, ampak si na vse kriplje prizadeva ostati v dobrih odnosih z nepredvidljivim ameriškim predsednikom, laskavi dokumentarec o prvi dami pa mu bo prinesel kar nekaj dodatnih točk. Donald Trump film promovira na svojih družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da ga »morate videti«, ljudi pa pozval, naj hitro kupijo vstopnice, preden bodo pošle. Pred premiero je povedal, da si je »ogledal le dele filma«, ki je po njegovem mnenju »neverjeten«.

    Režiser dvomljivega slovesa

    Film Melania je prvi projekt režiserja Bretta Ratnerja po tem, ko se je leta 2017 soočil z več obtožbami o spolnem nadlegovanju. Vse obtožbe je zanikal, proti njemu niso vložili obtožnice, a Hollywood mu je vseeno pokazal vrata. Najbolj znan je po franšizi Ful gas (Rush Hour) z Jackiejem Chanom, Paramount pa je pred kratkim odobril četrti del serije, potem ko je k njeni oživitvi pozval sam Trump. Uganili ste, film bo režiral Ratner.

    Predsednik Trump je nad videnim navdušen in pravi, da je film neverjeten. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Predsednik Trump je nad videnim navdušen in pravi, da je film neverjeten. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Melania Trump je bila tudi izvršna producentka dokumentarnega filma o sebi in zelo vpletena v njegovo nastajanje. Kot je za One America News povedal predsednikov svetovalec Marc Beckman, je bila vključena v produkcijo, postprodukcijo, celotno oglaševalsko kampanjo in napovednik. »In ko rečem vključena, mislim, da stvari ni le potrjevala. Ona je sestavila napovednik. Ustvarila je napetost, izbrala glasbo. Enako velja za oglaševalsko kampanjo, ki jo spremljamo po vsem svetu v skoraj 30 državah.«

    Pri nas bodo film premierno predvajali v petek. V Ljubljani bo na ogled v Cineplexxu in Odiseji, kjer pripravljajo tudi spremljevalni program. Kljub temu, da nas na ogled vabijo z besedami »Doživite, kako se piše zgodovina«, bomo sodeč po napovedniku spremljali le dolgočasno, 104-minutno revijo visoke mode z eno samo protagonistko.

     

    Melania Trumpdokumentarni filmdokumentarecMelaniaDoland Trumpprva dama ZDAHollywoodAmazonJeff Bezos

