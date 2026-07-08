Dol z marioneto prejšnjega režima

Madžarski premier Péter Magyar je sprožil postopek za odstavitev madžarskega predsednika, parlament je 7. julija začel obravnavati sveženj ustavnih sprememb, ki bi privedle do odstavitve predsednika Tamása Sulyoka, zaveznika prejšnjega premiera Viktorja Orbána. Takšen odločen pristop je vzbudil zaskrbljenost številnih nevladnih organizacij in zagovornikov pravne države.

Od izvolitve 12. aprila je konservativni in proevropski madžarski premier hitro uveljavil reforme, katerih cilj je razgradnja tistega, kar sam imenuje režim nacionalista Viktorja Orbána. Med njimi kot najobčutljivejši izstopa sveženj ustavnih sprememb, predlog, katerega namen je obnovitev demokracije, ki temelji na načelu pravne države, predvideva pa odstavitev predsednika Sulyoka, ki ga Magyar redno označuje za marioneto prejšnjega režima.

Zakon, ki bi predsednikov mandat končal dan po uveljavitvi, bi lahko bil sprejet že v tednu od 13. julija, in sicer po zaslugi Magyarove prepričljive večine.

»Volivci so parlamentu kot nosilcu ustavodajne oblasti podelili mandat brez primere za obnovitev demokracije,« v preambuli navaja predlog ustavnega zakona in s tem utemeljuje nenavaden postopek, po katerem bi Sulyok lahko zapustil položaj okoli 20. julija – tako vsaj trdi Magyar. Zakon, ki bi predsednikov mandat končal dan po uveljavitvi, bi lahko bil sprejet že v tednu od 13. julija, in sicer po zaslugi Magyarove prepričljive večine.

Ustavite samovoljo!

»Za mojo razrešitev ni nobene utemeljitve v javnem pravu,« je v intervjuju, ki ga je 5. julija objavil poljski konservativni časopis Do Rzeczy, protestiral Sulyok ter opozoril na grozečo ustavno krizo na najvišji ravni v državi. »Ustavite samovoljo,« je prav tako izjavil Orbán in svoje podpornike pozval k protestu, ki naj bi 9. julija potekal pred predsedniško palačo na Grajskem griču v Budimpešti.

Prvi med madžarskimi ministri (v sredini) je ta čas na vrhu Nata v Ankari. FOTO: Umit Bektas/Reuters

A to še ni vse. Pred nekaj dnevi je Magyar predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Nova uredba naj bi začela veljati šele po volitvah leta 2030. Sredi junija pa je njegova stranka Tisza, ki ima v parlamentu dvotretjinsko večino, odobrila ustavni amandma, ki mandat predsednika vlade omejuje na dva štiriletna mandata. Poznejši predlog omejitve poslanskih mandatov na največ tri cikle oziroma 12 let, v nasprotju z omejitvijo premierskega mandata, ni bil del Magyarovih volilnih obljub in je sprožil kritike dela javnosti. Vendar pa je Magyar trdil, da je dobil tudi močno podporo v javnosti.