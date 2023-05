Domnevno prostost spremlja veliko nejasnosti

Kitajski žvižgač Fang Bin, ki so ga kitajske oblasti pridržale pred tremi leti, ko je javnost obvestil o karanteni v Wuhanu, je menda spet na prostosti, poroča več tujih medijev. Kot vir navajajo ljudi blizu njegove družine.

Poročila navajajo, da so Fang Bina iz pripora izpustili v nedeljo, nato pa se je odpravil v Peking, kjer živi del njegove družine. V ponedeljek zjutraj so ga poslali nazaj v Wuhan, tam ostaja pod strogim nadzorom. Kitajska skupina za spremljanje človekovih pravic je dejala, da niti oblasti v Pekingu niti v Wuhanu ne želijo prevzeti odgovornosti zanj in si ga med seboj podajajo.

Fang je bil med številnimi Kitajci, ki so bili tarča oblasti zaradi javnega poročanja o dogodkih prvega velikega izbruha covida na svetu in karantene, ki je sledila. Tudi Chen Qiushi, prav tako žvižgač, je februarja 2020 izginil iz Wuhana. Znova se je pojavil septembra 2021 v videoposnetku, ki je bil predvajan v živo na youtube kanalu njegovega prijatelja, in povedal, da je trpel za depresijo. Podrobnosti o svojem izginotju ni navedel.

Decembra 2020 je bila novinarka in nekdanja odvetnica Zhang Zhan zaradi poročanja v Wuhanu obsojena na štiri leta zapora. Kmalu po aretaciji je začela gladovno stavkati in podporniki so večkrat izrazili resno zaskrbljenost za njeno zdravje. Leta 2021 je njen nekdanji odvetnik povedal, da je bila njena kazen opozorilo kitajske vlade, in namignil, da so se ji z njo maščevali za pretekla dejanja.

Fangovo izginotje je bilo zavito v tančico skrivnosti in prepredeno z nasprotujočimi si poročili o tem, ali je bil v priporu, ali je živel s starši pod nadzorom, ali pod nadzorom na določeni lokaciji, poroča Guardian.

V več poročilih piše, da se njegova družina boji spregovoriti o primeru. V nedeljo je tiskovna agencija AP citirala vir, ki je trdil, da je bil Fang obsojen na tri leta zapora zaradi »netenja prepirov in izzivanja težav«, kar je nejasna obtožba, ki se tradicionalno uporablja proti političnim disidentom. Radio Free Asia je dodal, da je kazen prestal v popravnem centru v okrožju Jiangxia v Wuhanu.

Kitajsko vlado dosledno obtožujejo pomanjkanja preglednosti, odkar so prvič odkrili prvi primer covida. Wuhan, kjer živi enajst milijonov ljudi, je bil prvo od mnogih mest po svetu, ki so uvedla strogo karanteno. Novinarji in žvižgači so poskušali objaviti novico o katastrofalnem izbruhu, ki je preplavil bolnišnice in druge ustanove, vendar so se oblasti trudile strogo nadzorovati pretok informacij, ovirale poročanje ter aretirale novinarje in prijavitelje nepravilnosti, še navaja Guardian.