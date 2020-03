FOTO:Donald Trump: Naj plačata!  

AFP Za selitev v Kalifornijo sta se Meghan in Harry odločila, tik preden so zaradi koronavirusa zaprli mejo med državama. V Kalifornijo sta poletela z zasebnim letalom. FOTO: Justin Tallis/AFP

AFP Britanska kraljeva družina je v skrbeh za princa Charlesa, ki je okužen s koronavirusom. Iz palače so sporočili, da je prestolonaslednik v dobrem zdravstvenem stanju. FOTO: AFP

AFP Življenje s togimi pravili, ki jih narekuje britanska monarhija, nekdanji igralki ni bilo po volji. FOTO: Toby Melville/AFP

REUTERS Opravljivi mediji pišejo, da Harryja najbolj skrbi, da bi Meghan doletela tragična usoda njegove matere, princese Diane. FOTO: Reuters

Za britanskegain njegovo ženoje zadnjega marca zadnji dan v službi njenega veličanstva. Po poročanju ameriških medijev pa si par, ki ima sina, novega doma ne bo ustvaril v Kanadi, ampak v Kaliforniji, kjer živi tudi Meghanina mati Doria Ragland Britanska zakonca modre krvi sta se za selitev odločila, da bi ji bila bliže, hkrati pa zato, ker Meghan upa na nove poslovne priložnosti v Hollywoodu. Za začetek bo nekdanja igralka sodelovala pri sinhronizaciji Disneyjevega dokumentarca o slonih, ki bo na ogled od tretjega aprila.Na njuno selitev se je na twitterju že odzval ameriški predsednik: »Sem velik prijatelj in občudovalec kraljice in Velike Britanije. Poročali so, da se bosta Harry in Meghan, ki sta zapustila kraljevino, naselila v Kanadi. Zdaj sta Kanado zamenjala za Združene države, toda Združene države ne bodo plačale za njuno varovanje. Plačati ga morata sama!«Že prejšnji mesec je kanadska vlada obelodanila, da družini ne bodo več zagotavljali varovanja zaradi »njihovega spremenjenega statusa«. Tudi predsednik Trump bo očitno sledil kanadskemu zgledu.Tiskovni predstavnik para se je na Trumpovo izjavo odzval z besedami: »Vojvoda in vojvodinja nimata načrtov, da bi se za varovanje obrnila na ameriško vlado. Odločila sta se za zasebno financiranje varovanja.«Britanska kraljeva družina je sicer s Harryjem in Meghan sklenila dogovor, da se njun status »ožjih« članov britanske kraljeve družine zamrzne, čez eno leto pa »bodo ponovno ocenili situacijo«.Po poročanju britanskih medijev tako ni izključeno, da se kraljičin najljubši vnuk in njegova ameriška žena še kdaj vrneta kot polnopravna družinska člana, z vsemi dolžnostmi in privilegiji, ki jih ta položaj prinaša.