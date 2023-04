Donald Trump toži svojega nekdanjega odvetnika Michaela Cohena

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump za 500 milijonov dolarjev odškodnine toži Michaela Cohena, saj naj bi ta kršil pogodbo kot Trumpov nekdanji odvetnik.

V tožbi, ki jo je Trump včeraj vložil na zveznem sodišču na Floridi, Cohenu očita, da je v javnih izjavah, objavljenih knjigah, seriji podkastov in drugih medijskih nastopih širil lažne informacije o Trumpu in kršil svoje pogodbene obveznosti do nekdanjega predsednika.

Cohen je kršil tudi pogodbo o zaupnosti, ki jo je podpisal s Trumpovo organizacijo, ko je objavil svoji dve knjigi, ki govorita o Trumpu, trdi tožba, ob tem pa navaja, da se je Cohen odločil »izkoristiti svoj zaupni odnos s Trumpom, da bi dosegel finančno korist in popravil ugled, ki je bil uničen zaradi njegovih večkratnih napačnih izjav in zavajajočih dejanj, ki jih je spodbujala njegova sovražnost do tožnika in njegovih družinskih članov«. Poleg tega Cohen pred objavo knjig, še trdi tožba, Trumpa nikoli ni zaprosil za dovoljenje za razkritje zaupnih informacij.

»Gospod Trump ponovno uporablja in zlorablja sodni sistem kot obliko nadlegovanja in ustrahovanja Michaela Cohena,« je v izjavi dejal Cohenov odvetnik Lanny Davis.

Spomnimo, da je Cohen maja 2019 pričel prestajati prestajati triletno zaporno kazen zaradi laganja in drugih dejanj, ki jih je izvršil za svojega delodajalca Donalda Trumpa. Cohen je po uvodnem laganju za Trumpa priznal kazniva dejanja in sodeloval s preiskovalci, nakar ga je predsednik ZDA v mafijskem žargonu označil za podgano - človeka, ki sodeluje z oblastmi in izdaja svoje sodelavce pri kriminalnih dejanjih.