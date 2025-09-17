Dončić iskreno: Selitev iz Dallasa je bila zame šok

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je znašel na naslovnici revije Wall Street Journal. Med drugim je za revijo povedal, kakšen šok je bila zanj selitev iz Dallasa, povedal je, kako je postal fit, spregovoril je tudi o Kobeju.

V začetku letošnjega leta je prišlo do zgodovinske menjave, ki je odmevala še dolgo, nekako se je vsakomur zazdelo, da je zamenljiv. Luka Dončić, nekoč zvezdnik Dallasa, od februarja zvezdnik Los Angeles Lakersov, je v intervjuju razkril, kako se je počutil, ko ga je njegova dolgoletna ekipa Dallas Mavericks nenadoma zamenjala za Anthonyja Davisa.

»Nisem vedel, kako naj reagiram, kaj naj rečem. To je bil velik šok. Zame je bil Dallas moj dom, tam sem imel veliko prijateljev, navijači so me vedno podpirali. Nisem hotel razburiti navijačev Dallasa, in nisem hotel razburiti navijačev Lakersov,« je dejal 26-letnik.

Dončić v najboljši formi

Selitev v Los Angeles je pomenila velik preobrat, še posebej ob poplavi kritik o njegovi pripravljenosti ter vzdržljivosti. A Dončić jim je odgovoril na najboljši način – fotografije v Wall Street Journalu prikazujejo Slovenca v svoji najboljši formi do zdaj.

In kako mu je uspelo postati tako fit? Dončić je razkril, da je prvič nehal igrati košarko za en mesec. Posvetil se je treningom in fitnesu ter padlu (mešanici skvoša in tenisa).

Fotografije, na katerih Dončić blesti za revijo Wall Street Journal, ga prikazujejo v povsem drugačni luči, kot smo ga vajeni: kot elegantnega, modno oblečenega mladega moškega, ki bi zlahka lahko zamenjal igrišče za veliki ekran.

Na naslovnici je Dončić, s pogledom, usmerjenim navzdol, v volnenem puloverju znamke Hermes, in sivimi široko krojenimi hlačami znamke Zegna, na eni od fotografij je v beli spodnji majici, potopljen v kad z ledom.

Dončić je sicer v pogovoru za revijo spregovoril o Kobeju Bryantu. Spomnil se je nepozabnega trenutka, ko ga je pokojni zvezdnik NBA-ja presenetil, ko ga je z roba igrišča v šali psoval v slovenščini. Dejal je, da je bilo surrealno. Kobeyu je sicer že pred njegovo prvo sezono v NBA dejal, da »naj se pazi, Evropejec, vsi te bodo imeli na piki«. »In prav je imel,« je dejal Dončić.

Za revijo Wall Street Journala je o slovenskem asu spregovoril še en velikan košarke, LeBron James, ki je dejal, da mu je všeč njegov pristop do igre.

»Všeč mi je, kako igra. In, še pomembneje, preprosto krasen tip je. Velik učenjak igre. Vedno uporabljam IQ kot merilo v košarki – fantje, ki lahko razmišljajo o igri. Toliko fantov je v naši ligi, ki dobro igrajo, ampak če lahko tudi razmišljaš o njej, te to postavlja na povsem drug nivo«.