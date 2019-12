Đorđe Balašević: Nikoli več ne bom dobro

Pred dnevi se je na družbenem omrežju oboževalcem oglasil kantavtor iz Novega Sada in ena največjih glasbenih legend nekdanje skupne države Đorđe Balašević, ki je imel nedavno tega hude zdravstvene težave.



66-letnik je 15. novembra pristal v bolnišnici v Sremski Kamenici zaradi srčnega infarkta. Vstavili so mu štiri stente, zaradi bolezni pa je moral odpovedati koncert.



»Bil sem v manjši frkici, žal mi je, ker sem moral odpovedati koncert v Kragujevcu. Novinarji običajno zelo pretiravajo, toda tokrat niso. Štiri dni sem bil v bolnišnici, nisem imel operacije na odprtem srcu, malo so me pokrpali. Prvič so mi nekaj vstavili, zdravniki ti sicer vedno nekaj odstranijo, tokrat pa so mi vstavili štiri stentke,« je priljubljeni Đole povedal v videu, ki ga je objavil na facebooku.



»Ne sprašujte me, ali sem dobro, ker nikoli več ne bom dobro, upam pa, da bom lahko nadaljeval tam, kjer sem končal, in da ne bom dobil ulice v Novem Sadu,« se je pošalil na svoj račun.



Odgovoril je tudi na vprašanje, ki oboževalce najbolj zanima, o napovedanih koncertih v Osijeku in v Zagrebu, kjer naj bi nastopil 20. in 26. decembra, in o odpovedanem koncertu v Kragujevcu.



»Iskreno upam, da bomo koncert imeli, imamo nov datum, 28. december. Najprej se moram posvetovati z dvema zdravnikoma, ki veliko bolje od mene vesta, kako sem. Njiju morate vprašati, kako je Đole, ne mene. Pred tem imamo še druge koncerte. Zadnjič sem v časopisu prebral, da je Balašević potrdil koncert v Osijeku. Nisem ga še potrdil, toda če mi ne uspe imeti koncerta tam, ga ne bom imel nikjer.



Če bi vprašali mene, bi te koncerte obljubil že zdaj. Toda če bi vprašali mene, ne bi bil več živ. Bolje, da vprašamo druge,« je rekel in dodal, da je izjemno ponosen na vso podporo, ki je je deležen, odkar je zbolel. »Nihče ni vrnil karte za koncert v Osijeku in v Zagrebu in tega ne bom nikoli pozabil.«