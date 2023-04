Dr. Erik Brecelj: Zdravniki smo včasih primitivci

Januarja je po prvem sestanku Strateškega sveta za zdravstvo, katerega ključna naloga je priprava predlogov in strokovnih usmeritev za prenovo zdravstvenega sistema, dejal, da je vzdušje dobro, njega pa navdaja optimizem.

V času najinega pogovora v drugi polovici marca je za dr. Erikom Brecljem, dr. med., kirurgom Onkološkega inštituta, deseto tedensko srečanje sveta.

Optimizem še ni pojenjal, saj ima občutek, da jih predsednik vlade posluša. Zaveda se, da zdravstva ne bodo rešili čez noč. Sicer pa je že navajen, da ga odgovorni ignorirajo, to doživlja že leta. Dokler bodo imeli občutek, da jih predsednik podpira, bodo delo v svetu nadaljevali.

Na nepravilnosti je začel javno opozarjati že pred 17 leti. Čeprav včasih reče, da ima občutek, kot da se nič ne da, razen zaletavati se v zid, na srečo še kar vztraja.

Lanski pogovor sva začela zaskrbljena. Izpostavili ste protonski center, ki ga bolniki nujno potrebujejo. Problem pa je, ker vas ves čas potiskajo v neko javno-zasebno partnerstvo, ste takrat dejali: »Ko bo nova vlada začela delati, bo treba postaviti vprašanje, ali bomo slovenskim bolnikom ponudili protonski center kot javno institucijo ali bo to javno-zasebno partnerstvo, ki bo za Ol finančno nesprejemljivo. Žal nikakor ne moremo dokazati, da se takih iger ne bi smeli igrati. Bodo tisti, ki zdaj molčijo – tudi stranke na levi –, podprli center kot javno ustanovo, v kateri bodo slovenski zdravniki zdravili slovenske bolnike, ali bo zaradi javno-zasebnega partnerstva postal vir zaslužka?« Je zaznati kak napredek na tem področju?

Je. Predsednik vlade in minister za zdravje sta potrdila, da bo to projekt, financiran z javnim denarjem. Zadeve gredo v pravo smer. Seveda si želim, da bi vse skupaj potekalo še hitreje. Ampak da, obljuba še vedno drži. To je res velik korak naprej.

Škoda, da se tisti, ki javno poudarjajo pomen javnega zdravstva, tega ne zavedajo dovolj. Če se bo kar koli s tem v zvezi spremenilo, ustavilo in bodo spet začeli prevladovati zasebni interesi, bom o tem javno spregovoril.

