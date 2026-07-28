Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

Za nekatere je dopust čas počitka in umika od vsakdanjega vrveža, za druge priložnost za oddaljena potovanja, drage hotele in razkazovanje življenjskega sloga. Dr. Vesna V. Godina v novi kolumni ugotavlja, da so počitnice v samostojni Sloveniji postale eno najbolj vidnih področij družbenega razslojevanja.

Sama že več desetletij dopustuje na istem otoku, saj lahko v znanem okolju že prvi dan »izklopi in začne počivati«. Potovanja v neznane kraje zanjo niso dopust, temveč napor, po katerem potrebuje še čas, da se umiri. Ob tem kritično piše o ljudeh, ki svoja politična in okoljska prepričanja uporabljajo »kot papirnate robčke« – dokler so jim priročna.

Toda osrednje vprašanje kolumne ni, kako in kje dopustujemo, temveč kdo si počitnice sploh še lahko privošči. Medtem ko eni potujejo na Maldive, se za otroke iz socialno šibkejših družin zbirajo dobrodelni prispevki, da bi lahko vsaj nekaj dni preživeli na morju. Kako močno so v Sloveniji kraj nakupovanja, dopust in življenjski slog povezani z družbenim položajem, je avtorica občutila tudi sama, ko jo je neznanec v trgovini presenetil z opazko: »Nisem si mislil, da vam gre tako slabo, da morate kupovati v Kiku.«

Celotno kolumno dr. Vesne V. Godina preberite na Onaplus.si.