Dr. Vesna V. Godina: Zakaj ostajajo ključni družbeni problemi prezrti

Ob praznovanju dneva državnosti je bila ena najpogosteje slišanih besed »enotnost«. Antropologinja dr. Vesna V. Godina v novi kolumni razmišlja, zakaj je prav ta pojem letos stopil v ospredje javnega diskurza in kakšno vlogo ima po njenem mnenju v politični komunikaciji. Ob tem opozarja, da lahko izpostavljanje določenih tem javno razpravo oddalji od vprašanj, ki jih sama razume kot bistvene za družbo.

»Treba je razmisliti, kaj pozivanje vladajočih k enotnosti vseh Slovencev in Slovenk dejansko pomeni,« piše in dodaja, da v vseh družbah vladajoči poskušajo vladati tako, da pozornost večine članov družbe, ki jim vladajo in ki jim skozi lastno vladanje proizvajajo probleme in krivice, preusmerjajo na probleme, ki so za vladajoče koristni. »Zakaj je temu tako, je jasno. Če bi se večina ljudi v vsaki konkretni družbi ukvarjala s problemi, krivicami, neznosnostmi, socialnimi poškodbami, socialnimi prikrajšanostmi, s strukturno neenakostjo, ki jim jih povzročajo vladajoči v družbi in če bi se večina ljudi ukvarjala s tem, da vse to odpravlja, bi resno ogrozila položaj in privilegije vladajočih v družbi.«

Kaj dr. Vesna V. Godina razume kot resnične izzive slovenske družbe in zakaj meni, da pozivi k enotnosti niso vedno tako nedolžni, kot se zdijo, preberite v njeni kolumni na Onaplus.si.