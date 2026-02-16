15 milijonov vredna umetnina se očitno ne bo vrnila »domov«

Italijanska vlada je na Sothebyjevi dražbi v New Yorku nedavno kupila dragoceno delo italijanskega renesančnega slikarja Antonella da Messine s Sicilije. Za sliko Ecce Homo, ki je bila končana okrog leta 1460, je Italija odštela 14,9 milijona dolarjev, zdaj pa se začenjajo razprave, kje jo bodo razstavili.

V Messini si želijo, da bi se delo Antonella da Messine Ecce Homo vrnilo v domače kraje. FOTO: Ministrstvo za kulturno dediščino/Reuters

Lahko bi visela v milanski pinakoteki Brera, v beneški Gallerie dell’Accademia ali v muzeju Capodimonte v bližini Neaplja. Slednje se zdi še najverjetneje, a je razjezilo številne umetnostne kritike na Siciliji. Med možnostmi namreč sploh ne omenjajo sicilijanskega kraja Messina, rojstnega mesta slikarja, ki je po mnenju umetnostnih zgodovinarjev bistveno preusmeril tok renesančne umetnosti.

Mnogi menijo, da bi se morala slika vrniti domov. Takšna odločitev bi bila izjemnega pomena za nekoč izredno cvetoče mesto, ki ga je 28. decembra 1908 potres skoraj v celoti zravnal z zemljo, umrlo je skoraj 80.000 ljudi oziroma okoli 57 odstotkov prebivalcev. Dogodek še danes velja za najsmrtonosnejšo naravno katastrofo v sodobni zgodovini.

Poleg številnih stavb, cerkva in spomenikov so bila uničena ali so izginila tudi številna dela Antonella da Messine, ki velja za najpomembnejšega umetnika tega mesta in enega najpomembnejših renesančnih slikarjev. »Antonello je sin Messine, on pripada tej deželi,« je prepričana umetnostna zgodovinarka Valentina Certo.

Ecce homo, ki ima na zadnji strani še sliko sv. Hieronima, meri komaj 19,5 centimetra krat 14 centimetrov. Kljub temu ima veliko simbolno vrednost. Vrnitev umetnine v Messino bi bila pomembna za mesto, saj bi pomagala sestaviti delček njegovega spomina in zgodovinske identitete, je prepričana Valentina Certo. Na Siciliji imajo mnogi občutek, da jih je Rim zanemarjal dolga desetletja, vrnitev slike pa bi ta občutek vsaj nekoliko ublažila.