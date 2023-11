Družba je bankrotirala, a tekmovanje prihodnji teden bo

JKN Global Group, ki ga vodi Anne Jakapong Jakrajutatip, tajska poslovna ženska in borka za pravice transspolnih oseb, je komaj leto po tistem, ko je za 20 milijonov dolarjev odkupil organizacijo Miss Universe, razglasil bankrot. Podjetje je odločitev objavilo potem, ko je dva meseca zapored zamudilo rok za poplačilo obveznic v vrednosti približno 12 milijonov dolarjev. Tajsko stečajno sodišče je po navedbah podjetja, katerega vrednost delnic je v zadnjem letu padla za več kot 80 odstotkov, določilo obravnavo vloge za sanacijo 29. januar.

Kot so sporočili, bo družba tajske transspolne milijonarke in zvezde tamkajšnjih različic resničnostnih šovov, kot je Project Runway, delovala naprej v skladu s pripravljenim sanacijskim načrtom, priljubljeno lepotno tekmovanje z več kot 70-letno zgodovino pa zaradi tega ni ogroženo.

Prvič dve transpolni tekmovalki

Miss Universe 2023 bodo izvedli naslednjosoboto, 18. novembra, v San Salvadorju, kjer bo zadnja zmagovalka, Američanka R'Bonney Nola Gabriel, krono predala svoji naslednici. Za naslov se bodo potegovale tekmovalke iz 85 držav, prireditev naj bi si po pričakovanjih ogledalo 165 milijonov ljudi, letošnje tekmovanje pa je pod vodstvom 44-letne Anne Jakapong Jakrajutatip doživelo tudi nekaj posodobitev. Na njem lahko po novem sodelujejo matere in poročene ženske, prvič bosta med tekmovalkami dve transspolni ženski: Marina Machete, ki je zmagala na portugalskem izboru, in Rikkie Valerie Kolle, ki je bila okronana na Nizozemskem. »Transspolne ženske so ženske in pika,« je organizacija Miss Universe na Portugalskem izjavila za CNN. »Tukaj smo zato, da proslavimo ženske. To velja že več kot desetletje in ponosni smo, da smo v primerjavi z drugimi programi to spremembo uvedli zgodaj.«

Tekmovanje kljub razglasitvi bankrota bo. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Prvo tekmovanje za miss universe je bilo v Kaliforniji leta 1952, zmagala je takrat 17-letna Armi Kuusela s Finske Tri leta pozneje so ga začeli predvajati po televiziji, leta 1996 je organizacijo odkupil nekdanji ameriški predsednik in nepremičninski mogotec Donald Trump, skupaj z dogovorom za predvajanje z družbo CBS, pozneje se je povezal z NBC.

Trumpizmi

Potem ko je Trump v predsedniški kampanji leta 2016 stresal neprimerne komentarje o nezakonitih priseljencih, je NBC odpovedal sodelovanje, zato je leta 2015 prodal organizacijo. Nekdanjega ameriškega predsednika so kritizirali tudi, ko je nekdanja miss universe Alicia Machado povedala, da jo je imenoval »miss Piggy«. Pripomba jo je menda doletela, ko je po zmagi na tekmovanju leta 1996 pridobila nekaj kilogramov.

Anne Jakapong Jakrajutatip, ki ima ima poleg Miss Universe v lasti tudi Miss ZDA in Miss Teen USA, je prva transspolna ženska, ki je prevzela organizacijo teh tekmovanj. Po Forbesovih podatkih je tretja najbogatejša transseksualka na svetu, njeno premoženje pa naj bi leta 2020 znašalo 210 milijonov ameriških dolarjev.