Avstralija bo težko omejila dostop otrok in najstnikov

Avstralska vlada pod vodstvom laburista Anthonyja Albaneseja je konec lanskega novembra sprejela zakon o najnižji starosti za uporabo družbenih omrežjih. Po njem otroci in najstniki, mlajši od 16 let, od letošnjega decembra naprej ne bodo smeli uporabljati nekaterih omrežij. A raziskava britanske organizacije Age Check Certification Scheme je pokazala, da imajo možnosti, ki jih bi lahko Avstralci vpeljali za preverjanje starosti uporabnikov, pomanjkljivosti.

Za zakon se je vlada v Canberri odločila, da bi »zaščitila duševno zdravje in dobro počutje otrok in najstnikov.« Prepričana je, da tveganja, povezana z uporabo družbenih omrežij, kot so »nadlegovanje po spletu, škodljive vsebine in nevarnost spletnih predatorjev«, večja od potencialnih koristi njihove uporabe za mlajše od 16 let. Zato morajo omrežja sprejeti, kakor jim pravijo, razumne ukrepe, da bi preprečila mladim odpiranje profilov in ukiniti obstoječe. Če jih ne bodo, jih lahko doleti globa do 50 milijonov avstralskih dolarjev (28 milijonov evrov). Gre za prvo tovrstno omejitev in zato seveda vzbuja veliko pozornosti tudi drugod po svetu.

Pri Age Check Certification Scheme so ugotovili, da bi bilo preverjanje starosti mogoče izvajati več načinov. Na primer z uradnimi dokumenti, dovoljenjem staršev ali tehnologijo, ki starost določa glede na obliko obraza. Vsekakor bi bila po njihovem najbolj zanesljiv način preverjanja starosti z osebnimi dokumenti. Vendar obstaja možnost, da bi podjetja za omrežji podatke hranila dlje, kot bi bilo nujno, kar bi povečalo možnosti za njihovo zlorabo.

Laburist Anthony Albanese in njegov kabinet se še niso odločili, katera omrežja bodo prepovedali za mlajše od 16 let. FOTO: Lukas Coch via Reuters

Tehnologija za določanje starosti po obraznih značilnostih je sicer zelo zanesljiva, kar 92-odstotno, a ima pomembno pomanjkljivost. Prav starost dve ali tri leta mlajših ali starejših od 16 let veliko pogosteje določi napačno. Tako bi lahko veliko mlajših otrok odprlo svoje profile na družabnih omrežjih, veliko kar nekaj let starejših pa ne. Tudi dovoljenje staršev ima nekatere pomanjkljivosti, povezane točnostjo in zasebnostjo, je ugotovila Age Check Certification Scheme.

Za zdaj še ni natančno znano, za katera omrežja naj bi veljala starostna meja 16 let. Največkrat omenjajo YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat in Reddit. Menda naj ne bi omejili dostopa do aplikacij Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom in YouTube Kids.

Večina avstralskih staršev ukrep vlade nepresenetljivo podpira. A nekateri strokovnjaki za duševno zdravje opozarjajo, da bi poleg pozitivnih lahko imel tudi škodljive posledice. Nekatere otroke bi lahko potisnil v še hujšo osamo ali pa v še manj od družabnih omrežij regulirane temne kote svetovnega spleta.