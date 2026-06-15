Keir Starmer je dejal, da družbena omrežja »onesrečujejo otroke« in jih izpostavljajo »nevarnim in zasvojljivim vsebinam«. Po napovedih britanske vlade bo prepoved vključevala Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil, kot je WhatsApp.

Britanski premier upa, da bo uredba sprejeta do konca decembra in da bo prepoved začela veljati spomladi prihodnje leto. Napovedal je, da bo britanska vlada sprejela »vodilne ukrepe v svetu« glede igričarskih in pretočnih platform. Preučujejo tudi možnost nočne policijske ure in prekinitve neskončnega pomikanja po spletu za mlajše od 18 let, več podrobnosti pa bo znanih julija.

Po njegovih besedah so na odločitev vplivale izkušnje iz Avstralije, ki je decembra postala prva država, ki je mlajšim od 16 let, prepovedala dostop do družbenih omrežij, dodal pa je, da vlada ukrepa tudi zato, ker igričarske platforme in platforme za pretočne storitve neznancem omogočajo stik z otroki. »Ali bi svojemu otroku dovolili, da se v resničnem svetu druži z odraslim neznancem, ki ga ne poznate? Ne. Zato ukrepamo glede tega,« je povedal.

Velika Britanija se je za ukrepe odločila po javnem posvetovanju, ki se je zaključilo maja. Več kot 83 odstotkov staršev, ki so sodelovali v anketi, meni, da so tveganja, ki jih prinašajo družbena omrežja, večja od koristi, 91 odstotkov staršev pa podpira starostno omejitev za njihovo uporabo.

Britanska vlada je tehnološkim velikanom naložila tudi, da morajo otrokom preprečiti pošiljanje in prejemanje golih fotografij. Britansko notranje ministrstvo je sporočilo, da daje podjetjem tri mesece časa, da uvedejo ustrezne varnostne funkcije.