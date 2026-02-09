Žena Noama Chomskega: Druženje z Epsteinom je bilo velika napaka

»Bila sva neprevidna, ker nisva natančno raziskala njegovega ozadja. To je bila velika napaka in za pomanjkljivo presojo se opravičujem v imenu obeh,« je v dolgi izjavi medijem sporočila Valeria Chomsky, žena svetovno znanega lingvista in filozofa Noama Chomskega, ki je prijateljeval z obsojenim spolnim izkoriščevalcem Jeffreyjem Epsteinom.

Govorila je v imenu obeh, saj je danes 97-letnega znanstvenika leta 2023 močno prizadela kap. Že pred tem je po njenih besedah oba globoko pretreslo spoznanje, da sta se zapletla z nekom, ki se je predstavljal kot prijatelj, njegovo skrivno življenje pa je bilo kriminalno, nečloveško in sprijeno.

Chomsky je le eden od številnih vplivnih ljudi, ki so bili v stiku s pokojnim Epsteinom tudi po tem, ko so ga leta 2008 prvič obsodili zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnic. Ko se je zaradi podobnih dejanj leta 2019 spet znašel v preiskavi, je Chomskega prosil za nasvet, kako naj se odzove.

Slednji mu je ob oceni, da mediji in javnost z njim ravnajo »grozno«, svetoval, naj se za vse skupaj ne zmeni. Pri tem ga je Epstein menda zavajal, da so obtožbe proti njemu neupravičene, predvsem pa je računal na to, da bi mu znanstvo z uglednim lingvistom lahko pomagalo oprati ime.

Chomsky in Epstein sta se spoznala leta 2015, lingvista pa je sogovornik pritegnil predvsem zato, ker se je predstavil kot dobrodelnež, ki ga zanima znanost. Začela sta si dopisovati. »Nevede sva odprla vrata trojanskemu konju,« je povedala Valeria.

Zakonca Chomsky sta se menda šele ob drugi Epsteinovi aretaciji leta 2019 zavedla razsežnosti njegovega početja. Pred tem sta se večkrat udeležila večerij v Epsteinovem domu v New Yorku, bivala sta pri njem v Parizu in večerjala na njegovem ranču v Novi Mehiki, večkrat sta sodelovala tudi na akademskih srečanjih, ki jih je organiziral. Nikoli pa nista bila na njegovem zloglasnem otoku in niti nista vedela za dogajanja tam, zatrjuje Valeria Chomsky.