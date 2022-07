Družina Odlazek o transspolnosti: Ne glede na spol, to je najin otrok

Matjaž, Marina in Avery Odlazek so tričlanska družina iz Trbovelj. Na videz so povsem običajna in tako tudi delujejo, čeprav bi se po zastarelih družbenih normah morali počutiti drugače. Pa se ne in to je najbolj osvobajajoče za številne, ki se srečujejo s pojavom transspolnosti. Ja, to je tisto, ko se spolna identiteta ne ujema s spolom, pripisanim ob rojstvu ...

Preberite intervju na Onaplus.si.