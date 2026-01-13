Družinska tragedija znane pisateljice

Priznana nigerijska pisateljica Chimamande Ngozi Adichie je privatno bolnišnico Euracare v Lagosu obtožila zdravniške malomarnosti. Pred dobrim tednom dni je namreč po kratki bolezni umrl njen 21-mesečni sinček Nkanu Nnamdi. Pisateljica je dejala, da se ji zdi, da se je znašla v nočni mori.

Po navedbah pisateljičine družine je menda osebje bolnišnice storilo vrsto napak, ki so vodile v otrokovo smrt. Med najresnejšimi očitki so za javnost povedali, da je anesteziolog otroku dal prevelik odmerek propofola. Kljub oživljanju in mehanskemu predihavanju je deček doživel srčni zastoj. Bolnišnica je obtožbe zavrnila, izrazili so sožalje družini ter poudarili, da je bila oskrba skladna z mednarodnimi medicinskimi standardi. Dodali so, da je bil Nkanu ob prihodu v ustanovo kritično bolan in da poteka interna preiskava.

Pisateljičina svakinja, zdravnica Anthea Nwandu pa je v intervjuju za televizijo Arise TV razkrila, da je medicinski direktor bolnišnice menda pisateljici osebno povedal, da je njen sin prejel prevelik odmerek sedativov. Po njenih besedah je otrok utrpel srčni zastoj, osebje pa da ga je pustilo brez nadzora, namesto da bi mu pomagali z dovajanjem kisika, kar je menda vodilo tudi do poškodbe možganov.

Podobne obtožbe so bile zapisane tudi v zasebnem sporočilu Chimamande Ngozi Adichie, ki je bilo kasneje objavljeno na spletu.

Bolnišnica je navedla, da so otroka pripeljali iz drugega pediatrične bolnišnice in da so mu pri prihodu nemudoma zagotovili ustrezno zdravljenje ter sodelovali z zunanjimi zdravstvenimi ekipami. Kljub temu je Nkanu umrl manj kot 24 ur po sprejemu.

Primer preiskujejo tudi oblasti zvezne države Lagos. Tragedija je znova osvetlila kronično pomanjkanje zdravnikov in preobremenjenost zdravstvenega osebja v Nigeriji, ki pogosto dela v težkih in neustreznih razmerah.

48-letna Adichie ima osemletnega sina, Nkanu Nnamdi pa je bil eden od dvojčkov, ki ju je rodila nadomestna mama.

Nigerijska pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie je ena največjih literarnih zvezd enaindvajsetega stoletja. Njeni romani Škrlatni hibiskus, Polovica rumenega sonca in Amerikanka so prejeli kopico nagrad, njen govor Vsi moramo biti feministi pa je postal tako knjižna kot virtualna uspešnica. Lani je izdala težko pričakovani novi roman Dream Count (Štetje sanj).