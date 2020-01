Drzno eklektična Tilda Swinton

Navdihuje mlade

Kariera Tilde Swinton je polna pogumnih umetniških izbir, zaradi katerih uživa globoko spoštovanje kolegov in širše filmske industrije, je dejal vodja BFI Josh Berger. FOTO: Tony Gentile/Reuters

Igralka in filmska ustvarjalka, ki kaže drzne in eklektične talente – soopisali člani Britanskega filmskega inštituta (BFI), ki bo škotski igralki podelil nagrado za izjemne dosežke pri filmu in na televiziji. BFI fellowship, eno od najpomembnejših britanskih priznanj na področju filma, bodo igralki, znani po vlogah v neodvisnih filmih in uspešnicah, po poročanju Guardiana izročili 2. marca.Tilda Swinton je bila ob novici vesela in ganjena, še zlasti ker se bo tako uvrstila v imenitno druščino priznanih ustvarjalcev; lani ga je, denimo, prejela igralka Olivia Colman, leta 2017 pa režiser Paul Greengrass.Nagrado ji bodo izročili na posebnem dogodku, ki ga bo povezoval vodja BFI»Kariera Tilde Swinton je polna pogumnih umetniških izbir, zaradi katerih uživa globoko spoštovanje kolegov in širše filmske industrije, hkrati pa občudovanje gledalcev z vsega sveta,« je dejal. S tem navdihuje tudi mlade filmarje in igralce, da ustvarjajo drznejša, pogumnejša in bolj poglobljena dela.Na filmskem inštitutu se bodo igralki poklonili s projekcijami, ki bodo na sporedu med 1. in 18. marcem. Med drugim bodo prikazali njen prvi filmski angažma v biografski drami Caravaggio režiserjaiz leta 1986. Igralka je pozneje nastopila še v šestih Jarmanovih filmih, med katerimi so The Last of England, War Requiem in Edward II.Med njenimi najodmevnejšimi vlogami so Orlando v istoimenski filmski adaptaciji romana Virginie Woolf v režiji, bela čarovnica v filmih Zgodbe iz Narnije, obupana mati v drami Pogovoriti se moramo o Kevinu in neizprosna odvetnica v filmu Michael Clayton v režiji, za katero je prejela oskarja in bafto za stransko vlogo.