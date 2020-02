Duhoviti Brad

Mnogi upajo, da bosta zdaj, ko sta spet oba samska, Brad in njegova prva žena, igralka Jennifer Aniston, spet par.

Igralec se je pošalil na svoj račun, prav tako ni pozabil na aktualno dogajanje. FOTO: Reuters

Na nedeljski podelitvi baft je z zahvalnim govorom izstopal dobitnik nagrade za najboljšo stransko moško vlogo, 56-letni. V njegovem imenu je govor prebrala Bradova soigralka v filmu Bilo je nekoč … v Hollywoodu, AvstralkaPovedala je, da bo Brad kipec poimenoval Harry, »ker se že veselim, da ga bom odpeljal nazaj v ZDA«. Pitt se je pošalil tudi na račun brexita in hkrati na svoj račun: »Hej, Britanija, slišal sem, da si sveže samska. Dobrodošla v klubu.«Hollywoodski zvezdnik zadnje čase podelitve nagrad izkorišča za svoje duhovite govore, ki so pravi stand-up nastopi v malem. Na podelitvi nagrad SAG se je norčeval iz svojega samskega stana in dejal, da bo fotografijo s prireditve objavil na aplikaciji za zmenke tinder.O svoji vlogi v Tarantinovem filmu je, namigujoč na nekdanjo ženoin njun propadli zakon, povedal: »Moški, ki se zadeva, si slači srajco in se ne razume z ženo. Zelo sem se namučil. Zelo.«Dejal je tudi, da mame ni mogel pripeljati na zlate globuse, »ker mediji o vsaki ženski, ki stoji poleg mene, napišejo, da hodim z njo«. Izin megxita se je Pitt (prek Margot Robbie) ponorčeval pred Harryjevim bratom, princem Williamom in njegovo ženo Catherine. Kamere so seveda takoj ujele britanska kraljeva zakonca in nasmešek na obrazu princa Williama je bil zelo kisel.Številni Pittovi oboževalci držijo pesti, da zvezdnik v nedeljo ponoči domov odnese tudi oskarja in navduši še z enim duhovitim govorom. Načrte mu bodo poskušala preprečiti sama velika imena. Tom Hanks,inso namreč nominirani v isti kategoriji, za najboljšega igralca v stranski vlogi.