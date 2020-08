Dve sedmici mojstrskega igralca

Pogosto spregovoril proti Trumpu

Igralec Robert De Niro , ki bo jutri dopolnil 77 let, se bo z zimskimi meseci vrnil na filmske sete. De Niro, ki je zaslovel z vlogami nasilnih in osornih likov, se je v zadnjih letih posvečal vlogam ekscentričnih starih gospodov, v filmu Martina Scorceseja Killers of the Flower Moon, ki bo na filmska platna prišel leta 2021, pa bo igral morilcaDe Niro je odraščal v New Yorku in z igranjem začel že pri šestnajstih letih. Po manjših nastopih na Broadwayu se je leta 1969 pojavil v prvem filmu, vendar je do izida filma Bang The Drum Slowly leta 1973 ostal neznani igralec. Isto leto je De Niro prvič sodeloval tudi z režiserjem, njun film Mean Streets pa je ujel pozornost režiserja, ki je De Niru nato ponudil vlogo mladega Vita Corleoneja v drugem delu Botra.S Scorcesejem je De Niro nato sodeloval še osemkrat, prav vloge v njegovih filmih pa so mu priigrale ugled mojstrskih upodobitev temačnih likov za katere je prejel tudi več oskarjev. V devetdesetih se je pričel pojavljati tudi v komedijah, vendar za oskarja ni bil ponovno nominiran dve desetletji, dokler ni leta 2012 prevzel vloge očeta Patrizia v filmu Silver Linings Playbook. V zadnjem letu je igral tudi v filmu Joker in Scorcesejevi seriji The Irishman.Poleg igralske kariere pa je De Niro za več filmov prevzel tudi režijo, med drugim je režiral film The Good Shepherd, ki je leta 2007 prejel nagrado silver bear na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu. Od začetka pandemije covida-19 je postal tudi bolj politično aktiven in pogosto spregovoril proti administraciji Trump.