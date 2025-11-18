»Odločitev sta sprejeli pred časom, umreti smo jima pomagali z zdravnikom in odvetnikom«

Dvojčici Kessler sta željo, da bi se poslovili skupaj, tudi javno večkrat izrazili. Aprila lani sta za Bild povedali, da želita biti pokopani v isti žari, ob pepelu njune matere Else in njunega psa Yella. FOTO: Harald Bischoff/wikipedia

Odmeva skupno slovo slavnih dvojčic Alice in Ellen Kessler, ikon italijanske televizije v povojnih desetletjih, ki sta s plesom, petjem ali igranjem pred male zaslone pritegnili milijone. V starosti 89 let sta se odločili za samomor z asistenco, ki je v njuni rojstni Nemčiji pod določenimi pogoji dovoljen.

Nekaj podrobnosti o njuni odločitvi je po poročanju Rai za LaPresse povedala Wega Wetzel, tiskovna predstavnica Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (Nemško društvo za humano umiranje, DGHS), najstarejše in največje nemške organizacije za državljanske pravice in zagovorništvo pacientov.

»Odločitev mora biti premišljena in dosledna«

»Dvojčici Kessler sta se na nas obrnili zaradi odločitve za asistirani samomor,« je povedala. DGHS sicer svojim članom ponuja zdravniško pomoč pri asistiranem samomoru, skladno z zakonom.

»O tej možnosti sta razmišljali že nekaj časa. Članici organizacije sta bili več kot šest mesecev, predhodne pogovore sta z njima opravila odvetnik in zdravnik. Ljudje, ki se odločijo za to možnost, morajo biti popolnoma prištevni, torej svobodni in odgovorni. Odločitev mora biti premišljena in dosledna, kar pomeni, da mora biti izražena dlje časa in ne impulzivna,« je pojasnila ter dodala, da sta zdravnik in odvetnik šla na njun dom, da bi jima pomagala pri samomoru v skladu z zakonom, ki sicer od ljudi zahteva, da postopek izvedejo samostojno, brez neposredne pomoči tretjih oseb.

Željo po skupnem odhodu večkrat izrazili

Željo, da bi se poslovili skupaj, sta dvojčici tudi javno večkrat izrazili. Aprila lani sta za Bild povedali, da želita biti pokopani v isti žari, ob pepelu njune matere Else in njunega psa Yella. »Tako sva se dogovorili v najini oporoki,« je povedala Ellen.

Njuno premoženje bodo podedovali Zdravniki brez meja, kar sta prav tako napovedali že pred leti. »Nimava več sorodnikov, če jih imava, pa jih ne poznava. Izbrali sva jih, ker tvegajo svoja življenja za druge, ker so prejeli Nobelovo nagrado za mir in ker so resni.«

V javnosti sta bili nazadnje pred nekaj tedni, na premieri predstave ARTistART cirkusa Roncalli 24. oktobra v Münchnu.