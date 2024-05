Dvojni svetovni rekord na Mount Everestu dosegla Rita in Cool

Na meji med Nepalom in Kitajsko, na t. i. strehi sveta je včeraj, 12. maja, padel dvojni rekord dveh ekstremnih športnikov, ki sta v svojih petdesetih letih. Domačin, štiriinpetdesetletni nepalski plezalec in šerpa Kami Rita se je na 8849 metrov visoki Mount Everest povzpel že devetindvajsetič, petdesetletni Britanec Kenton Cool pa osemnajstič. Prvi si je tako priplezal naziv svetovnega prvaka, drugi pa vodi med tujci.

Lani osemnajst smrti

Izjemna podviga sta se zgodila že na začetku sezone, ki traja od aprila do junija. Po poročanju BBC ​je nepalska vlada letos izdala približno štiristo dovoljenj za plezanje; skoraj vsak alpinist bo imel lokalnega vodiča, to pomeni, da ima možnost za osvojitev vršaca približno osemsto ljudi. Lani je vrh doseglo šeststo ljudi, hkrati pa je bila to ena od bolj tragičnih sezon, saj so potrdili osemnajst smrti. Aktualna rekorderja se ji očitno več kot spretno izogibata.

Kenton Cool velja za prvaka med plezalci iz tujine. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Šerpa Rita že več kot dve desetletji dela kot vodnik. Prejšnji teden je rekord napovedal na družbenih omrežjih s fotografijo iz baznega tabora s pomenljivim zapisom: »Za enega delo, za nekoga drugega pa sanje.« Aktualni kralj vzponov na Mount Everest je lani na njegov vrh stopil kar dvakrat, da bi premagal dolgoletnega tekmeca, sorojaka in šerpo Pasanga Dawo; ta je svoj sedemindvajseti vzpon izvedel maja lani.

Cool, ki prihaja iz angleškega okraja Gloucestershire, je prav tako izkušen alpinist in vodnik. Med plezalkami pa za kraljico velja šerpa Lhakpa; leta 2022 je najvišjo goro osvojila desetič. Kdor si želi doseči podobno, mora za posamezen vzpon odšteti od 35.000 do 45.000 dolarjev.