Ameriški predsednik brani krvavega zalivskega princa

Ko je v torek prestolonaslednik, premier in zaradi betežnega kralja Salmana al Savda dejanski vladar trenutno najvplivnejše arabske države Savdske Arabije, kronski princ Mohamed bin Salman, prispel na uradni obisk v Washington, ga je ameriški predsednik Donald Trump sprejel dobesedno kot kralja.

Pričakal ga je s preletom najmodernejših lovcev F-35, ki naj bi jih Američani prodali Savdom, in streljanjem topov ter mu priredil razkošno večerjo. Francoska tiskovna agencija AFP pa je hudobno ugotavljala, da je hotel Trump pod rdečo preprogo, ki jo je pogrnil za gosta, pomesti okrutni umor savdskega disidentskega novinarja Džamala Hašodžija, med drugim kolumnista Washington Posta, na savdskem konzulatu v Istanbulu oktobra 2018; ukazal ga je prav MBS, kot imenujejo princa.

Na tiskovni konferenci gostitelja in gosta v Ovalni pisarni je novinarje seveda zanimalo, kaj bo princ iz diktature ob Perzijskem zalivu povedal o umoru ostrega kritika njegovega režima, o katerem je ameriška obveščevalna agencija Cia ugotovila, da ga ukazal prav on. »Veliko ljudi ni maralo gospoda [Hašodžija], o katerem govorite. Lahko ste ga marali ali ne, a stvari se zgodijo in on [MBS] o tem ni vedel nič. Ostanimo pri tem. Ni vam treba žaliti našega gosta s tovrstnimi vprašanji,« pa je novinarja televizijske mreže ABC, ki je postavil vprašanje Mohamedu bin Salmanu, nahrulil Trump.

Dodal je, da je bil Džamal Hašodži zelo kontroverzna oseba. ABC je v zanj tipičnem slogu ocenil kot »usrano« podjetje in da bi mu morali vzeti licenco, najbrž je mislil za oddajanje.

Savdski novinar Džamal Hašodži je tragičen konec življenja dočakal na konzulatu svoje države v Istanbulu v Turčiji. FOTO: Dokumentacija Dela

Princ je ZDA obiskal prvič od Hašodžijevega umora. Vpletenost vanj nepresenetljivo zanika, čeprav je leta 2019 povedal, da je pripravljen prevzeti odgovornost, vendar ne osebno, ampak kot voditelj Savdske Arabije. Dogajanje v Istanbulu pred sedmimi leti je opisal kot »boleče« in kot »tragično napako«. Vsekakor je bilo zanj manj boleče kot za novinarja, saj ga je 15-članska četa savdskih agentov na konzulatu po mafijsko zadavila, razžagala in njegove posmrtne ostanke raztopila v kislini, preden so jih zlili v kanalizacijo,

Po Trumpovi intervenciji za zaščito MBS je za medije spregovorila novinarjeva vdova Hanan al Ater Hašodži. Srh zbujajoči umor njenega moža se je zgodil, ko je hotel na konzulatu dobiti dokumente, ki jih je potreboval za poroko z novo izbranko, Turkinjo Hatice Cengiz. Uradna vdova, ki je takrat živela v Dubaju, je zatrdila, da za umor njenega moža ni opravičila.

Princa je pozvala, naj se »sestane z menoj, se mi opraviči in se mi oddolži«, saj da ji je možev umor uničil življenje. V intervjuju za ameriško televizijo CBS je povedala, da je bilo njeno življenje v Dubaju po moževem umoru peklensko. Oblasti Združenih arabskih emiratov so jo večkrat aretirale in vtaknile v hišni pripor, zato se je leta 2020 odločila za odhod v ZDA, kjer so ji leta 2023 odobrili azil.

Vdova Džamala Hašodžija Hanan al Ater Hašodži je povedala, da ji je umor moža pred sedmimi leti uničil življenje. FOTO: Kevin Fogarty/Reuters

Trump za zatezanje odnosov s Savdi, absolutnimi vladarji Savdske Arabije, ki je bolj kot država zahodnega tipa fevd v njihovi lasti, nima interesa. Poleg nakupa lovcev F-35, če jim jih bodo hoteli prodati, je MBS napovedal bilijon dolarjev naložb v ZDA. Morda še bolj pomembna, vsaj z vidika Nobelove nagrade za mir za Trumpa, pa je prinčeva napoved, da je pripravljen normalizirati oziroma sploh vzpostaviti odnose z Izraelom, ko bi »začrtali pot« do državnosti Palestine.

Ameriški predsednik je ob obisku savdskega (ne)uradnega voditelja njegovo državo tudi uradno postavil med 20 najtesnejših zaveznikov ZDA zunaj zveze Nato.