Zadnji izbruh ebole najbolj smrtonosen do zdaj

Strašljiva tropska virusna bolezen ebola, eno od najbolj nalezljivih in nevarnih obolenj, je v zadnjega pol stoletja v več izbruhih na različnih koncih Afrike pokončala več kot 15.000 ljudi. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo, po površini drugi največji afriški državi z več kot 100 milijoni prebivalcev, so uradno potrdili maja, čeprav menijo, da se je dejansko začel nekaj tednov prej. Gre za 17. zabeleženi izbruh ebole v tej državi, a je najbolj smrtonosen. Okužilo se je skoraj 5000 ljudi, po novih uradnih podatkih pa jih je kar 2325 od njih umrlo.

Po besedah Thomasa Parischa, ki ga je v Kongo poslala mednarodna humanitarna zdravniška organizacija Zdravniki brez meja, je delež okuženih, ki so umrli, od petine na začetku izbruha do zdaj narasel na skoraj polovico. Kljub temu pravi, da to ne pomeni, da je virus postal bolj smrtonosen. »Gre za to, da veliko primerov bolezni odkrijemo zelo pozno ali celo po smrti obolelih,« je pojasnil za britansko tiskovno agencijo Reuters.

A četudi bi jih odkrili prej, jim kaj posebej ne bi mogli pomagati. Za ebolo ni veliko načinov zdravljenja, tudi cepiva proti njej so šele v fazi preizkušanja na živalih. Širi se z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami bolnikov, bolezen pa izbruhne hitro po okužbi in silovito. Ne glede na to, kako nenavadno ali cinično je slišati, je to dobro, saj žrtve ponavadi zbolijo oziroma umrejo hitro, zato bolezni ne utegnejo širiti dlje časa.

Trenutni izbruh je povzročila različica virusa ebole bundibugyo, za katero sploh ni nobenega pravega zdravljenja. Poimenovali so jo po mestu na zahodu Ugande, kjer so jo odkrili pred manj kot dvema desetletjema. To je do zdaj tretji izbruh ebole, ki ga je povzročila ta različica virusa.