Ecclestonova dedinja ob 50 milijonov evrov

Za Tamaro Ecclestone, hči znamenitega Bernieja Ecclestona, ki je sinonim za Formulo 1, so letošnji božični prazniki uničeni, še preden so se zares začeli. Kmalu potem, ko je odpotovala na počitnice, so namreč tatovi vlomili v njen londonski dom in ji ukradli nakit, vreden dobrih 50 milijonov evrov. V hišo, v kateri živi z možem Jayem Rutlandom in petletno hčerko, so vstopili preko vrta, in spretno odprli v sef v njeni spalnici. Ostala je takoreč brez vsega nakita, saj je izginilo vse, od dragocenih prstanov in uhanov do Cartierjeve zapestnice, ki jo je dobila za poročno darilo, ocenjena pa je na 80.000 evrov.



Tamara, ki se je rodila v Milanu, je drugi otrok Bernija in njegove zdaj že bivše hrvaške soproge Slavice, s katero sta bila poročena 24 let, razšla pa sta se pred devetimi leti. Tamara je model in televizijska voditeljica, med drugim je za italijansko tv postajo Sky Sport leta 2009 pokrivala dirke formule 1. Pozirala je za Playboy, pred nekaj leti je imela svoj resničnost šov Tamara Ecclestone: Billion $$$ Girl, pred dvema letoma pa sta skupaj z možem začela novo resničnostno serijo Tamara's World (Tamarin svet), v kateri sta gledalcem omogočila vpogled v ekstravagantno družinsko življenje in Tamarin poslovni svet, v katerem vodi dve podjetji, vrsto dobrodelnih aktivnosti, zlasti pa uživa v materinstvu. Morda se je vlomilcem ideja porodila prav ob razkazovanju njenega razkošnega, dobrih 70 milijonov vrednega domovanja.



Policija zaenkrat storilcev še ni odkrila, družina je sicer na varnem, a zelo pretresena. Nič čudnega, saj je njihov dom doslej veljal za enega najbolj varnih v državi. Stoji nedaleč od Kensingtonske palače, na zasebni ulici, kjer so tudi številna veleposlaništva. Očitno je bil za Tamaro petek, 13., ko se je zgodil vlom, res nesrečen dan.