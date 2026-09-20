Ed Sheeran: V Gazi je katastrofa, a turneje ne bom prekinil

Po vsem, kar se je na njegovi turneji zgodilo ta mesec, je Ed Sheeran stopil pred občinstvo v Philadelphii in razkril, kaj si misli o dogajanju v Gazi, Izraelu in Zahodnem bregu.

»Običajno ne začenjam nastopov na tak način, a preden odigram nekaj skladb, upam, da je v redu, če povem nekaj besed o preteklem tednu. Sprejeti sem moral težke odločitve; delam napake in to mi je iskreno žal. Ne želim razočarati oboževalcev in nikoli si nisem želel biti glasbenik-aktivist, a vse to me je postavilo sredi pomembne in burne razprave o svobodi govora ter najbolj zapletenem političnem vprašanju na svetu.«

Protestniki pred štadionom v Philadelphii. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Spomnimo; Sheeranova ameriška turneja Loop se je znašla pod globalnim žarometom, potem ko so s seznam predizvajalcev na turneji umaknili raperja Macklemoreja, saj (judovski) lastniki stadionov, kjer bodo prihajajoči koncerti, nasprotujejo temu, da je Macklemore na odru vzklika »Svoboda Palestini«.

35-letni Sheeran je zanikal, da bi stal za odločitvijo o umiku Macklemoreja. Krivdo je pripisal organizatorju turneje, a zatem so njegovo turnejo protestno zapustili še drugi predizvajalci: Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham in Beoga.

»Moji koncerti so bili vedno varen prostor za vse. Zavezanost mojim oboževalcem je bistven del tega, kdo sem, zato sem nocoj tukaj na nadaljevanju turneje,« je dejal. »Vendar me globoko skrbi, da organizatorji vnaprej ocenjujejo vsebino nastopajočih. To se v svobodnem svetu ne bi smelo nikoli zgoditi.«

Pred stadionom v Philadelphii je bilo več podpornikov Palestine, ki so zahtevali, naj se tudi sam odpove nadaljevanju turneje, a tega slavni pevec ni storil. Je pa zato spregovoril, kaj si sam misli o dogajanju.

FOTO: Matthew Hatcher/AFP

»V svoji karieri sem se vedno izogibal vlogi političnega komentatorja, saj želim, da moja glasba in temelji na povezanosti in ne na delitvah,« je začel najpomembnejši del govora, ki ga je bral iz prikazovalnika besedila, in pristavil: »Toda to je humanitarno vprašanje in ne morem več skrivati občutkov. Dogodki v Izraelu na glasbenem festivalu 7. oktobra so bili grozljivi in so še poglobili stoletja trajajoče judovsko trpljenje. Dogajanje v Gazi pa je katastrofalno, neupravičeno in nesorazmerno. Srce se mi para ob uničenju in izgubi življenj civilistov ter otrok, prav tako ni mogoče spregledati sistemske krivice, ki smo ji priča na Zahodnem bregu.«

Na koncu se je širni množici zahvalil, da so vseeno prišli na koncert. »Ta koncert je še vedno prostor, kjer so vsi dobrodošli; tu lahko ljudje stojijo ob boku tistim, ki imajo nasprotna stališča, in ob tistih, s katerimi se ne strinjajo v vsem. A lahko se strinjajo vsaj v tem, da jaz pojem te pesmi.«