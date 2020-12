Edinstvenost in drugačnost sta nam vsem v navdih

Pozitivna naravnanost

Drznost osebnega sloga

Znamka, ki jo navdihujejo ljudje

Citroën se na avtomobilskem trgu že od leta 1919 uveljavlja kot ljudska znamka v najbolj plemenitem smislu besede. Njegov glavni vir navdiha so ljudje in njihov način življenja, kar poudarja slogan Inspired by You, poosebljajo pa ga vozila z



Od preostalih avtomobilskih znamk za širok krog potrošnikov se Citroën loči tudi po edinstvenih izkušnjah, ki jih ponuja svojim strankam (Citroën Advisor, La Maison Citroën itd.). Leta 2019 je Citroën prodal milijon vozil v več kot 90 državah.

Nesebična pomoč ljudem

Prijaznost do živali

Glasbeno in drugo umetniško ustvarjanje

Spretnost v ročnih delih





Zgodbe edinstvenih ljudi, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji ter spodbujajo razumevanje osebne in profesionalne raznolikosti, so tudi navdahnile družbeno odgovorno kampanjo, ki je z barvitimi plakati z njihovimi portreti popestrila mestne ulice v sivih novembrskih dneh.



Spoznajte jih na instagramu Drugačnost in edinstvenost sta tudi vrednoti, ki ju pri ljudeh v Sloveniji in po svetu najbolj občuduje znamka avtomobilov Citroën . Po njih se zgleduje ter jim prisluhne z nevsakdanjimi barvami, idejami in rešitvami, s katerimi se jim poklanja tako, da si je v svoj podpis vgraviral stavek Inspired by You.Zgodbe edinstvenih ljudi, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji ter spodbujajo razumevanje osebne in profesionalne raznolikosti, so tudi navdahnile družbeno odgovorno kampanjo, ki je z barvitimi plakati z njihovimi portreti popestrila mestne ulice v sivih novembrskih dneh.Spoznajte jih na instagramu @citroen.edinstveni

Vsakič, ko se leto izteka, imamo navado, da se v trenutkih, ki si jih vzamemo zase, ozremo nazaj in nekoliko naprej. Razmišljamo, kaj smo doživeli, kaj smo dosegli, kako smo skrbeli zase, kakšne odnose smo imeli z drugimi, kako so na nas vplivale spremembe, kaj smo se iz tega naučili ter kakšna popotnica nam je vse to za prihodnost, za katero si postavljamo nove cilje in predvidevamo izboljšave.Ste kdaj pomislili, da je v vaši neposredni okolici najmanj ena oseba, ki se zgleduje po vas? Pogosto se prej zavemo vpliva drugih na nas kot obratno. A da smo nekomu vzor, nam ni treba početi velikih stvari, imeti vodstvenega položaja ali imeti na tisoče sledilcev na družbenih omrežjih. Povezuje nas namreč prav to, da je vsak od nas dober v nečem drugem, da smo zvesti svojim vrednotam ter spoštujemo drugačnost, raznolikost in edinstvenost.Zazrite se okrog sebe in nato še vase – kako vas navdihujejo drugi in s čim vi navdihujete njih? Morda boste odgovore našli v nadaljevanju.V življenju napredujemo le, če namesto težav iščemo rešitve, namesto slabosti prednosti; se učimo na napakah; smo obkroženi z ljudmi, ki se ne pritožujejo, ne opravljajo in ne obrekujejo, temveč spodbujajo, podpirajo in opogumljajo. Poiščimo v svoji mreži takšne ljudi in okrepimo stik z njimi, hkrati pa bodimo vzor pozitivne naravnanosti tudi sami. To je tudi poslanstvo, ki pozitivne vibracije širi v svojih oznanilih in vlogih.Čeprav pravimo, da ljudi ne smemo soditi le po videzu, vseeno drži, da obleka naredi človeka. Izbira oblačil, barv, materialov, dodatkov in raznih kombinacij namreč o nas veliko pove; je tudi naš ustvarjalni izraz., je na primer navdih našla v retro modi, ki prežema njeno znamko nogavic za ljubitelje športov na rolki. Naš okus in osebni slog pa se ne odražata le v modi, temveč na primer tudi v tem, kakšen avto vozimo. Za tiste, ki so vam blizu barve, drznost in veliko udobja, je gotovo pravi Citroën , ki ponuja možnost, da ga odenete v barve, ki so vam najbolj pisane na kožo.Širjenje dobre volje in pozitivnega pogleda na svet je le en način, kako lahko osrečimo druge. Znani rek pravi, da prijatelja spoznaš v nesreči in najlepša pomoč je pravzaprav tista, ki je nepričakovana, a zato toliko bolj cenjena. Prijaznost in človekoljubnost nas nič ne staneta in že majhne pozornosti lahko nekomu temeljito spremenijo življenje. Edinstven pomeni biti glas tistim, ki se morajo bojevati za pravice, ki so sicer mnogim že zapisane v zibelko, meni, ki si z izobraževanjem, svetovanjem, spodbujanjem socialno ranljivih priseljenk in bojem proti stereotipom in strahu nenehno prizadeva za boljši in pravičnejši svet.Kdor ni prijazen do živali, tudi ni prijazen do ljudi, smo že lahko kje slišali. Skupaj z njimi si delimo ta planet, zato je pomembno, da z njimi harmonično sobivamo., poudarja, da so živali izjemno družabna bitja, sposobna interakcije z ljudmi pa tudi empatije, zaradi česar imajo na ljudi terapevtski učinek. Da so tudi intuitivne, pa dokazuje dejstvo, da čutijo njegovo naklonjenost in mu jo vračajo tako, da se z njim sprehodijo po Barju, središču Ljubljane ali celo po Zagrebu in Benetkah. Enako srčen je tudiki je rešil že več kot 22.000 zanemarjenih in zapuščenih živali, največ psov; predano pa vodi tudi društvo Srce za bulle.Glasba je odlično razvedrilo, pa če jo ustvarjamo sami ali jo le poslušamo. Njena moč vpliva na naše razpoloženje, je povezovalna in poživljajoča. Lahko nas spravi v jok ali pa nas spodbudi, da vstanemo in zaplešemo, tudi če nikogar ni. V njej sta se našlaterManca je letos uspešno nastopila na Emi in izdala svoj prvi album Gola; svoj glas pa posoja tudi risanim junakom v sinhroniziranih animiranih filmih ter nastopa na YouTubovih kanalih Neki neki in Gaymerka. Ajk pa je v glasbi našel način, da se odklopi in sprosti – igra zunaj, na prostem; na ulici, ob cesti, na poljih, kolesarskih in tekaških maratonih ter tako svojo srečo deli z ljudmi.Tako kot glasba so povezovalna tudi ročna dela. Znanje o njih se pogosto prenaša iz roda v rod, deli med prijatelji ob ustvarjalnih druženjih, marsičesa pa se lahko naučimo tudi na spletu. Še posebej zanimivi so ustvarjalni in nekoliko nenavadni hobiji, ki nas izzovejo, da se preizkusimo v nečem novem.Z zanimivo in za današnje čase nenavadno dejavnostjo se ukvarjaiz Ljubljane, ki v svoji delavnici na Trubarjevi ulici v Ljubljani že 29 let popravlja dežnike. Obrti jo je naučil njen oče.Ustvarjalni hobi pa včasih lahko postane tudi poklic – navdihujoča je zgodba, ki je to postala po obisku delavnice pri Hani Karim po tem, ko je pustila službo, ki je ni veselila.