Eifflov stolp na teniškem igrišču

Japonska teniška igralka, 28-letna Naomi Osaka, zmagovalka štirih grand slamov, je tudi na OP Francije nadaljevala s pojavljanjem v osupljivih oblačilih, v Parizu se je lesketala kot Eifflov stolp ponoči.

Na drugo največje igrišče pariškega kompleksa Suzanne Lenglen je v prvem korgu prikorakala v elegantni črni obleki. Po prihodu na igrišče je snela črni zgornji del, uvodne ceremonije pa še vedno opravila v dolgem krilu. Šele po fotografiranju si je nadela pravo športno opremo – zlato teniško obleko, katere bleščice so odsevale žgoče pariško sonce. Na vprašanje o navdihu za obleko je 28-letnica odgovorila: »Smešno, poznate Eifflov stolp ponoči, ko se blešči? Mislim, da sem videt podobno.«

Prva igralka sveta, Belorusinja Aryna Sabalenka, je ob tem dejala: »To je bleščeče. Všeč mi je. Všeč mi je, da se izraža in da se počuti samozavestno. To je lepota modnega sveta, prostor je za vse in všeč mi je, da to prinaša na igrišče.«

Osaka se je pozneje pošalila, da jo je skrbelo, da ji ne bodo dovolili igrati v obleki. »Ko sem prvič videla pbleko, sem se počutila, kot da ponoči, ko je svetlo, izgledam kot Eifflov stolp,« je dejala. Potem pa jo je zaskrbelo, da jo bo sodnik, ko bo sonce posijalo na obleko in se bo svetloba močno odbijala, poslal z igrišča. »Dobila sem dve rezervni, običajni obleki – na srečo mi ju ni bilo treba nositi.«

Črne zgornje kose je oblikoval Kevin Germanier, znan po trajnostnem pristopu k modi, zlato obleko pa je po meri izdelal Nike. »Včasih ljudje pravijo, da so športniki v šovbiznisu, zabavljači ali karkoli že,« je dejala Osaka. Zame so nastopi na turnirjih za grand slam edini čas, ko se morda počutim kot zabavljačica.«

Japonka je sicer premagala nemško tekmico Lauro Siegemund. In poraženkin komentar? »Ne vem, zakaj za nekatere veljajo drugačna pravila. Navadno je na teh turnirjih čas pred začetkom odmerjen do sekunde natančno, nekateri pa to lahko kršijo. Sama sem v Pariz prišla zaradi igranja tenisa in ne zaradi modne revije.«

Na prejšnjem največjem teniškem turnirju, odprtem prvenstvu Avstralije januarja, je Osaka nastopila v obleki, navdihnjeni z meduzami, ki jo je posvetila svoji dveletni hčerki Shai.