Elizabeth Debicki v vlogi princese Diane

V novih dveh sezonah (peta in šesta) Netflixove serije Krona bo v vlogi valižanske princese Diane, ki je tragično preminula v prometni nesreči, nastopila avstralska igralka Elizabeth Debicki. Kot Diana bo nasledila Emmo Corrin, ob njej pa bosta Jonathan Pryce kot princ Filip in Imelda Staunton kot kraljica Elizabeta.



Snemanje se še ni začelo, dogajanje na britanskem dvoru bo osredotočeno na 90. leta prejšnjega stoletja in začetek novega. »Duh princese Diane, njene besede in dejanja živijo v srcu mnogih. V veliko čast mi je, da bom lahko v tej izjemni seriji, ki me je povsem prevzela od prve epizode dalje,« je na twitterju zapisala Elizabeth Debicki.

Baletnica, ki se je zaljubila v gledališče

Serija Krona, ki jo podpisuje Peter Morgan, je na sporedu od leta 2016. V prvi zasedbi so v glavnih vlogah zaigrali Claire Foy kot princesa oz. kraljica Elizabeta, Matt Smith kot princ Filip in Vanessa Kirby kot princesa Margaret. Konec leta bodo gledalci lahko spremljali četrto sezono serije. V vlogi Elizabete II. bo zaigrala oskarjevka Olivia Colman, v vlogi princa Filipa pa Tobias Menzies.



29-letna Debickijeva je nastopila v filmih, kot sta Veliki Gatsby (2013) Everest (2015) in Nočni receptor (2016) , nastopila pa bo tudi v novem vohunskem filmu Tenet, ki bo v evropske kinodvorane prišel konec avgusta. Kritiki so pohvalili zlasti vlogo misteriozne, fatalne Jordan Baker v Velikem Gatsbyju. Igralka je v mladosti sicer trenirala balet, a se je pozneje zaljubila v gledališče in v igro.