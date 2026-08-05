  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Ellison: Jedro spora je CNN

    Če bo prevzem potrjen, bo nastala ena najvplivnejših družb v ameriški filmski, televizijski in medijski industriji.
    David Ellison je zatrdil, da uredništev ne namerava prisiliti, naj se prilagodijo njegovim osebnim pogledom. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
    Galerija
    David Ellison je zatrdil, da uredništev ne namerava prisiliti, naj se prilagodijo njegovim osebnim pogledom. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
    Lucijan Zalokar
    5. 8. 2026 | 11:25
    3:22
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Izvršni direktor družbe Paramount Skydance David Ellison trdi, da pravnega spora zaradi načrtovanega 110 milijard dolarjev vrednega prevzema Warner Bros. Discovery ne poganjajo pomisleki glede konkurence, temveč bojazen, da bi novi lastniki politično vplivali na televizijsko mrežo CNN. Zvezno sodišče je medtem začetek sojenja v protimonopolnem postopku določilo za marec 2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Ustvarjanje novega medijskega imperija

    Paramount Skydance se je konec julija zavezal, da bo dokončanje združitve prestavil na junij 2027, ko naj bi bil že znan izid tožbe, s katero želi dvanajst ameriških zveznih držav preprečiti posel. Če bo prevzem potrjen, bo nastala ena najvplivnejših družb v ameriški filmski, televizijski in medijski industriji. Če bo propadel, bi morala družina Ellison plačati več milijard dolarjev nadomestil.

    Ellison je v komentarju, objavljenem v časniku New York Times, zapisal, da spor »v resnici ni povezan s tržnim deležem«. Po njegovem je osrednje vprašanje, ali mu je mogoče zaupati upravljanje CNN, ki je del skupine Warner Bros. Discovery.

    Družina Ellison velja za politično zaveznico Donalda Trumpa. FOTO: Caroline Brehman/Reuters
    Družina Ellison velja za politično zaveznico Donalda Trumpa. FOTO: Caroline Brehman/Reuters

    »Ugibalo se je o moji politiki, moji lojalnosti in mojih namenih,« je zapisal Ellison. Zatrdil je, da ima stališča z različnih delov političnega prostora in da uredništev ne namerava prisiliti, naj se prilagodijo njegovim osebnim pogledom. Po njegovih besedah mora novinarstvo temeljiti na dejstvih in resnici.

    Tožbo proti združitvi je vložilo dvanajst zveznih držav pod vodstvom demokratskih oblasti. Trdijo, da bi združena družba obvladovala približno 27 odstotkov ameriške distribucije filmov za široko kinematografsko predvajanje ter podoben delež licenciranja osnovnih kabelskih programov.

    image_alt
    Hollywoodska mega združitev studiev Paramount in Warner Bros

    Kalifornijski pravosodni minister Rob Bonta je napovedal, da bodo države na sodišču vztrajale pri dokazovanju, da je združitev nezakonita. Administracija predsednika Donalda Trumpa je posel 12. junija sicer odobrila brez zahteve po spremembah, poroča AFP.

    Posebno pozornost vzbuja prihodnost CNN, ki je zaradi kritičnega poročanja pogosta tarča Trumpovih napadov. Družina Ellison velja za politično zaveznico predsednika. David Ellison je sin ustanovitelja Oracla Larryja Ellisona, enega najbogatejših ljudi na svetu.

    Paramount Skydance je že sredi leta 2025 prevzel CBS News. Družba je v tistem obdobju s Trumpom sklenila 16 milijonov dolarjev vredno poravnavo zaradi poročanja o demokratski predsedniški kandidatki Kamali Harris. Po prevzemu je vodenje informativnega programa prevzela konservativna komentatorka Bari Weiss, zaradi česar je več novinarjev odšlo in opozorilo na omejevanje uredniške neodvisnosti.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Psihološki pritisk

    Američani so se naučili lekcije, v prvo bitko nabrušeni kot predsednik

    V noči na soboto (3.00) v Inglewoodu (Los Angeles) razburljiva »ulična bitka« nekdanjih mundialskih tekmecev Slovenije.
    12. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Porazi so ga naučili, da svet pripada zmagovalcem

    Ted Turner je preminil 6. maja in spomin nanj me je vrnil k pomembni temi našega časa: kako ohraniti vrednost novinarske novice.
    Zorana Baković 9. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Hollywoodska mega združitev studiev Paramount in Warner Bros

    Ali bo Davidu Ellisonu uspelo izpeljati drzni načrt združitve, ki prinaša daljnosežne posledice?
    27. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hollywood

    Donald Trump bo osebno držal roko nad Netflixovim prevzemom Warnerja

    Ameriški predsednik pravi, da bi bila lahko združitev »problematična«, hkrati pa hvali šefa Netflixa, češ da je opravil eno največjih del v zgodovini filma.
    8. 12. 2025 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    ZZZS je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA

    Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja.
    4. 8. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolumna Nejca Grilca

    Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

    Kolumna Nejca Grilca: Na tridnevnem prazniku v Komendi je Tadej Pogačar pokazal, kako velik šampion je. Pomembno je le, da na kolesu ohrani nasmeh.
    Nejc Grilc 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Blejska koča

    Modras ugriznil dve osebi

    Po tem, ko je kača na območju Blejske koče že včeraj ugriznila eno osebo, sta jo danes na isti lokaciji skupili še dve.
    3. 8. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

    Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
    5. 8. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Delovno mesto kot zaveznik zdravja zaposlenih

    Polycom in Unichem z ergonomskimi prilagoditvami, izobraževanjem in preventivnimi programi ustvarjata varnejše delovno okolje.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Ko zdravje postane del delovnika: dobre prakse manjših ekip

    Dobre prakse promocije zdravja pri delu bi morale v podjetjih in zavodih postati del vsakodnevnega dela organizacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    CFA Challenge

    Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

    Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
    Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    medijski imperijDonald TrumpZDADavid EllisonLarry Ellison

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vročinski val

    Kaj obleči v vročinskem valu?

    Tradicionalno priporočilo, da so svetla oblačila primernejša za visoke temperature kot temna, ne vzdrži vedno.
    Izabella Rajh 5. 8. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Infantino na vse tanjšem ledu

    Predsednik svetovne nogometne organizacije Fifa Gianni Infantino je po propadu projekta Fifa Forward Enterprise sklical sestanek vodstva v maroškem Rabatu.
    5. 8. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektrika

    Krška nuklearka bo zaradi vročine zmanjšala moč reaktorja

    Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bo Nek dodatno zniževal moč reaktorja.
    5. 8. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja

    20 milijonov evrov vreden posel: zakonca Južna izstopila iz Telekoma

    Na Ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma.
    5. 8. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za obrambo

    V javni razpravi pravila za pokop žrtev vojn in revolucije na Žalah

    V predlogu pravilnika je navedeno, da se prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev izvedeta strokovno, pietetno, varno in sledljivo, ob spoštovanju dostojanstva.
    5. 8. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektrika

    Krška nuklearka bo zaradi vročine zmanjšala moč reaktorja

    Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bo Nek dodatno zniževal moč reaktorja.
    5. 8. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja

    20 milijonov evrov vreden posel: zakonca Južna izstopila iz Telekoma

    Na Ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma.
    5. 8. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za obrambo

    V javni razpravi pravila za pokop žrtev vojn in revolucije na Žalah

    V predlogu pravilnika je navedeno, da se prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev izvedeta strokovno, pietetno, varno in sledljivo, ob spoštovanju dostojanstva.
    5. 8. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Prednaročila sprejemajo še dva dni

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo