Ellison: Jedro spora je CNN

Izvršni direktor družbe Paramount Skydance David Ellison trdi, da pravnega spora zaradi načrtovanega 110 milijard dolarjev vrednega prevzema Warner Bros. Discovery ne poganjajo pomisleki glede konkurence, temveč bojazen, da bi novi lastniki politično vplivali na televizijsko mrežo CNN. Zvezno sodišče je medtem začetek sojenja v protimonopolnem postopku določilo za marec 2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Paramount Skydance se je konec julija zavezal, da bo dokončanje združitve prestavil na junij 2027, ko naj bi bil že znan izid tožbe, s katero želi dvanajst ameriških zveznih držav preprečiti posel. Če bo prevzem potrjen, bo nastala ena najvplivnejših družb v ameriški filmski, televizijski in medijski industriji. Če bo propadel, bi morala družina Ellison plačati več milijard dolarjev nadomestil.

Ellison je v komentarju, objavljenem v časniku New York Times, zapisal, da spor »v resnici ni povezan s tržnim deležem«. Po njegovem je osrednje vprašanje, ali mu je mogoče zaupati upravljanje CNN, ki je del skupine Warner Bros. Discovery.

Družina Ellison velja za politično zaveznico Donalda Trumpa. FOTO: Caroline Brehman/Reuters

»Ugibalo se je o moji politiki, moji lojalnosti in mojih namenih,« je zapisal Ellison. Zatrdil je, da ima stališča z različnih delov političnega prostora in da uredništev ne namerava prisiliti, naj se prilagodijo njegovim osebnim pogledom. Po njegovih besedah mora novinarstvo temeljiti na dejstvih in resnici.

Tožbo proti združitvi je vložilo dvanajst zveznih držav pod vodstvom demokratskih oblasti. Trdijo, da bi združena družba obvladovala približno 27 odstotkov ameriške distribucije filmov za široko kinematografsko predvajanje ter podoben delež licenciranja osnovnih kabelskih programov.

Kalifornijski pravosodni minister Rob Bonta je napovedal, da bodo države na sodišču vztrajale pri dokazovanju, da je združitev nezakonita. Administracija predsednika Donalda Trumpa je posel 12. junija sicer odobrila brez zahteve po spremembah, poroča AFP.

Posebno pozornost vzbuja prihodnost CNN, ki je zaradi kritičnega poročanja pogosta tarča Trumpovih napadov. Družina Ellison velja za politično zaveznico predsednika. David Ellison je sin ustanovitelja Oracla Larryja Ellisona, enega najbogatejših ljudi na svetu.

Paramount Skydance je že sredi leta 2025 prevzel CBS News. Družba je v tistem obdobju s Trumpom sklenila 16 milijonov dolarjev vredno poravnavo zaradi poročanja o demokratski predsedniški kandidatki Kamali Harris. Po prevzemu je vodenje informativnega programa prevzela konservativna komentatorka Bari Weiss, zaradi česar je več novinarjev odšlo in opozorilo na omejevanje uredniške neodvisnosti.