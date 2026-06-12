  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    SpaceX iz Elona Muska naredil prvega bilijonarja – in ne, ne gre za slab prevod!

    SpaceX je pred vstopom na borzo zbral rekordnih 75 milijard dolarjev. Musk naj bi s tem postal prvi bilijonar na svetu, se pravi, da je vreden tisoč milijard.
    Muskova poslovna pot je sicer tesno povezana tudi s polemikami. T FOTO: Alain Jocard/AFP
    Galerija
    Muskova poslovna pot je sicer tesno povezana tudi s polemikami. T FOTO: Alain Jocard/AFP
    R. I.
    12. 6. 2026 | 06:54
    12. 6. 2026 | 07:07
    6:18
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Elon Musk je na pragu, da po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX postane prvi bilijonar na svetu, kar se je že napovedalo. Raketno, satelitsko in tudi tudi podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je pred petkovim začetkom trgovanja na Nasdaqu zbralo 75 milijard dolarjev, kar naj bi bila največja borzna kotacija v zgodovini.

    Po poročanju BBC in Reutersa je SpaceX delnice prodal po 135 dolarjev, kar podjetje vrednoti na skoraj 1,8 bilijona dolarjev. Ker ima Musk v SpaceX velik lastniški delež, naj bi njegova neto vrednost po izračunih Reutersa in Forbesa ob začetku trgovanja presegla 1,1 bilijona dolarjev oziroma 1100 milijard.

    Prvi posameznik z bilijonom v žepu

    S tem bi se Musk, že doslej najbogatejši človek na svetu, vpisal v zgodovino kot prvi posameznik z več kot tisoč milijardami dolarjev premoženja. Hkrati pa vstop SpaceX na borzo odpira vprašanja, ali lahko podjetje upraviči izjemno vrednotenje in kako bodo vlagatelji ocenili tveganje, da je usoda ene najvrednejših tehnoloških družb tako tesno povezana z enim samim človekom.

    Če se bo cena delnice ob odprtju trgovanja obdržala pri 135 dolarjih ali jo presegla, bo SpaceX takoj postal ena najvrednejših javnih družb na svetu. Končna tržna vrednost pa bo odvisna od povpraševanja vlagateljev in števila delnic, ki bodo dejansko na voljo za prodajo.

    Če se bo cena delnice ob odprtju trgovanja obdržala pri 135 dolarjih ali jo presegla, bo SpaceX takoj postal ena najvrednejših javnih družb na svetu.  FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Če se bo cena delnice ob odprtju trgovanja obdržala pri 135 dolarjih ali jo presegla, bo SpaceX takoj postal ena najvrednejših javnih družb na svetu.  FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    V slovenščini bilijon pomeni tisoč milijard oziroma 1.000.000.000.000. Človek je milijonar, ko ima najmanj 1 milijon evrov ali dolarjev premoženja; milijarder, ko ima najmanj 1 milijardo; in bilijonar, ko ima najmanj 1 bilijon. Če govorimo o Muskovem premoženju v dolarjih, pomeni 1 bilijon dolarjev približno 864 milijard evrov po tečaju z 12. junija 2026.

    Veliko zanimanje vlagateljev

    SpaceX je v vlogi pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo sporočil, da je prodal za 75 milijard dolarjev delnic. Cena delnice je skladna z oceno, ki jo je podjetje vlagateljem predstavilo prejšnji teden, poroča BBC.

    Zanimanje za nakup deleža v podjetju naj bi bilo veliko tako med institucionalnimi vlagatelji kot med posamezniki. Nekateri analitiki so že pred začetkom trgovanja določili ciljne cene nad izhodiščno vrednostjo. Borznoposredniška družba Oppenheimer po navedbah BBC pričakuje, da bi lahko delnica dosegla 190 dolarjev.

    SpaceX je bil ustanovljen leta 2002 in je najprej postal znan po razvoju raket ter zasebnih vesoljskih poletih. Danes podjetje poleg raketnega programa razvija satelitsko internetno omrežje Starlink in se vse bolj povezuje tudi z umetno inteligenco. Reuters ga opisuje kot eno osrednjih točk Muskovega poslovnega imperija, ki poleg SpaceX vključuje Teslo, Neuralink, The Boring Company in družbeno omrežje X.

    Nadzor v Muskovih rokah

    Čeprav bo SpaceX postal javna družba, bo Musk ohranil skoraj popoln nadzor nad podjetjem. Po navedbah BBC bo s kombinacijo delnic razreda A in B obdržal približno 40 odstotkov celotnega kapitala SpaceX, kar mu bo prineslo več kot 84 odstotkov glasovalnih pravic.

    Takšna struktura pomeni, da bo lahko Musk odločilno vplival na strateške odločitve podjetja tudi po vstopu na borzo. BBC ob tem navaja analizo pravne fakultete Harvard, po kateri bi Musk nadzor ohranil tudi v primeru, da bi v prihodnosti prodal del svojih delnic razreda A.

    Koncentracija odločanja pri enem človeku odpira vprašanja korporativnega upravljanja. Takšna ureditev je lahko za vlagatelje tveganje, zlasti pri odločitvah o prevzemih, povezovanju z drugimi Muskovi podjetji in njegovem plačilu.

    SpaceX je bil ustanovljen leta 2002 in je najprej postal znan po razvoju raket ter zasebnih vesoljskih poletih. Danes podjetje poleg raketnega programa razvija satelitsko internetno omrežje Starlink in se vse bolj povezuje tudi z umetno inteligenco. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
    SpaceX je bil ustanovljen leta 2002 in je najprej postal znan po razvoju raket ter zasebnih vesoljskih poletih. Danes podjetje poleg raketnega programa razvija satelitsko internetno omrežje Starlink in se vse bolj povezuje tudi z umetno inteligenco. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

    Stava na Muska

    Del vlagateljev v visoki vrednosti SpaceX vidi predvsem zaupanje v Muskovo sposobnost, da tehnološko ambiciozne projekte spremeni v globalno pomembna podjetja. Za takšno vrednotenje se je, kot poroča Reuters, uveljavil izraz »Elonova premija« – pribitek k vrednosti, ki izhaja manj iz tradicionalnih finančnih kazalnikov in bolj iz pričakovanj o Muskovi viziji.

    »Tako kot Tesla je tudi SpaceX stava na Elona Muska,« je za Reuters dejal Matt Kennedy, višji strateg pri Renaissance Capitalu. Po njegovih besedah bi tržna kapitalizacija med 1,5 in 2 bilijonoma dolarjev »postavila vse tradicionalne metode vrednotenja na glavo«.

    Vse večji politični vpliv

    Muskova poslovna pot je sicer tesno povezana tudi s polemikami. Tesla se je soočala s pravnimi izzivi in pomisleki delničarjev, med drugim zaradi njegovega plačilnega svežnja iz leta 2018. Kritiki Musku očitajo tudi vse večji politični vpliv in strankarsko obarvane posege v javne razprave.

    Kljub temu za številne vlagatelje Muskova zgodovina uspehov pretehta pomisleke glede njegovega pogosto nepredvidljivega vedenja. Vstop SpaceX na borzo bo zato pomemben preizkus ne le za podjetje, temveč tudi za širši tehnološki sektor, kjer se na javne ponudbe pripravljajo še druga visoko vrednotena zasebna podjetja.

    Za trge bo ključno vprašanje, ali lahko SpaceX upraviči izjemno visoko vrednotenje. Za Muska pa javna kotacija pomeni novo potrditev, da vlagatelji še naprej stavijo na njegovo sposobnost povezovanja vesolja, avtomobilov, umetne inteligence in družbenih omrežij v enoten, čeprav vse bolj kontroverzen poslovni sistem.

    Sorodni članki

    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Spacex je nova Vzhodnoindijska družba

    Koncesijske delniške družbe so bile hibridne pošasti, zasebna podjetja, ki so bila tudi pomemben instrument države.
    10. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZDA

    Ameriški kapitalizem na robu apokalipse

    Gospodarstvo, v katerem se združujeta vse večje nezaupanje do podjetij in vse izrazitejši milenarizem elit, je lahko vnetljiva zmes.
    The Economist 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Odprta pot na Mars

    Pojav umetne inteligence je precej povečal medsebojno prepletenost podjetij v ZDA.
    Bojan Ivanc 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Prvi na svetu

    Tako bogat je Elon Musk: milijon na uro bi porabljal 114 let

    Le peščica držav ima večje gospodarstvo, kot naj bi bilo kmalu vredno premoženje najbogatejšega človeka na svetu.
    7. 6. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Avtomobilska industrija

    Evropa v tekmi s Teslo in Kitajci

    Električni avtomobili so v Sloveniji znova oživeli, v vsakem od zadnjih treh mescev so jih prodali več kot 1000, še nikoli doslej toliko.
    Gašper Boncelj 7. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto, ki mu ni bilo usojeno živeti

    Zgodovina: GM EV1 je bil posebnež v več pogledih. Je prehiteval čas? Je njegova ukinitev naredila prostor Tesli?
    Gašper Boncelj 6. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Musk proti Altmanu: bitka plehkih osebnosti

    Sodni dvoboj najbolj razvpitih ameriških tehnoloških podjetnikov ta hip je postregel s kopico sočnih podrobnosti.
    Jurij Kristan 1. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o aferi Black Cube, palestinski zastavi in antisemitizmu, ki je najbolj zlorabljena beseda.
    10. 6. 2026 | 17:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Medijske toplice

    Namesto večmilijonske investicije nevarne ruševine

    Lastnik Medijskih toplic Marjan Krajnc je pred štirimi leti napovedal obsežno investicijo, ki se ni nikoli uresničila, zdaj se je zavil v molk.
    Manja Pušnik 11. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Nov udarec za Tadeja Pogačarja pred dirko po Franciji

    Slovenski kolesarski šampion je med zaključnimi pripravami za Tour izvedel naslednjo slabo novico.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DONOSNO

    Na večerjo in po svežo energijo: vprašanje, ki spreminja turizem

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere.
    11. 6. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    PremiumVideo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Poslovna konferenca

    Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

    Strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, da so napadalci vse hitrejši, ključ do varnosti pa je v naših rokah.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Konferenca Mobilne tehnologije 2026

    Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

    Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
    Milka Bizovičar 10. 6. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2026

    Gotovina izginja? Bo UI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

    Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.
    10. 6. 2026 | 12:06
    Preberite več

    Več iz teme

    Elon MuskSpace XTeslabilijonar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Slovo prvaka

    Umrl obrambni steber svetovnih prvakov iz Mehike

    Brazilska nogometna zveza je sporočila, da je v starosti 86 let umrl član svetovnih prvakov iz mundiala leta 1970.
    12. 6. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenija ob polnoči odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

    K odpravi mejnega nadzora je Slovenijo, skupaj z Italijo in Avstrijo, minuli teden pozvala Evropska komisija.
    12. 6. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, je to res Larin dom? Kdo pospravi za njimi?

    Lara Medved odgovarja Joži iz Kranja, kako poteka snemanje oddaje Pri nas doma in kdo pospravlja. Marko sprašuje po Petru Prevcu, Ranko po Stanetu Severju.
    12. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mura ima trenerja

    V Fazanerijo se je vrnil stari znanec

    Po Olimpiji je tudi Mura za novega trenerja izbrala nekdanjega reprezentanta, ki je bil nogometaš Mure in športni direktor. Mitja Mitja namesto Darjana Slavica.
    12. 6. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v Ljubljani

    Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.
    12. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, je to res Larin dom? Kdo pospravi za njimi?

    Lara Medved odgovarja Joži iz Kranja, kako poteka snemanje oddaje Pri nas doma in kdo pospravlja. Marko sprašuje po Petru Prevcu, Ranko po Stanetu Severju.
    12. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mura ima trenerja

    V Fazanerijo se je vrnil stari znanec

    Po Olimpiji je tudi Mura za novega trenerja izbrala nekdanjega reprezentanta, ki je bil nogometaš Mure in športni direktor. Mitja Mitja namesto Darjana Slavica.
    12. 6. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v Ljubljani

    Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.
    12. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako poskrbeti za varnejši jutri

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    Petra Majdič: neposredno in brez olepševanja

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    11. 6. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo