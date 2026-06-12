SpaceX iz Elona Muska naredil prvega bilijonarja – in ne, ne gre za slab prevod!

Elon Musk je na pragu, da po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX postane prvi bilijonar na svetu, kar se je že napovedalo. Raketno, satelitsko in tudi tudi podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco, je pred petkovim začetkom trgovanja na Nasdaqu zbralo 75 milijard dolarjev, kar naj bi bila največja borzna kotacija v zgodovini.

Po poročanju BBC in Reutersa je SpaceX delnice prodal po 135 dolarjev, kar podjetje vrednoti na skoraj 1,8 bilijona dolarjev. Ker ima Musk v SpaceX velik lastniški delež, naj bi njegova neto vrednost po izračunih Reutersa in Forbesa ob začetku trgovanja presegla 1,1 bilijona dolarjev oziroma 1100 milijard.

Prvi posameznik z bilijonom v žepu

S tem bi se Musk, že doslej najbogatejši človek na svetu, vpisal v zgodovino kot prvi posameznik z več kot tisoč milijardami dolarjev premoženja. Hkrati pa vstop SpaceX na borzo odpira vprašanja, ali lahko podjetje upraviči izjemno vrednotenje in kako bodo vlagatelji ocenili tveganje, da je usoda ene najvrednejših tehnoloških družb tako tesno povezana z enim samim človekom.

Če se bo cena delnice ob odprtju trgovanja obdržala pri 135 dolarjih ali jo presegla, bo SpaceX takoj postal ena najvrednejših javnih družb na svetu. Končna tržna vrednost pa bo odvisna od povpraševanja vlagateljev in števila delnic, ki bodo dejansko na voljo za prodajo.

Če se bo cena delnice ob odprtju trgovanja obdržala pri 135 dolarjih ali jo presegla, bo SpaceX takoj postal ena najvrednejših javnih družb na svetu. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

V slovenščini bilijon pomeni tisoč milijard oziroma 1.000.000.000.000. Človek je milijonar, ko ima najmanj 1 milijon evrov ali dolarjev premoženja; milijarder, ko ima najmanj 1 milijardo; in bilijonar, ko ima najmanj 1 bilijon. Če govorimo o Muskovem premoženju v dolarjih, pomeni 1 bilijon dolarjev približno 864 milijard evrov po tečaju z 12. junija 2026.

Veliko zanimanje vlagateljev

SpaceX je v vlogi pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo sporočil, da je prodal za 75 milijard dolarjev delnic. Cena delnice je skladna z oceno, ki jo je podjetje vlagateljem predstavilo prejšnji teden, poroča BBC.

Zanimanje za nakup deleža v podjetju naj bi bilo veliko tako med institucionalnimi vlagatelji kot med posamezniki. Nekateri analitiki so že pred začetkom trgovanja določili ciljne cene nad izhodiščno vrednostjo. Borznoposredniška družba Oppenheimer po navedbah BBC pričakuje, da bi lahko delnica dosegla 190 dolarjev.

SpaceX je bil ustanovljen leta 2002 in je najprej postal znan po razvoju raket ter zasebnih vesoljskih poletih. Danes podjetje poleg raketnega programa razvija satelitsko internetno omrežje Starlink in se vse bolj povezuje tudi z umetno inteligenco. Reuters ga opisuje kot eno osrednjih točk Muskovega poslovnega imperija, ki poleg SpaceX vključuje Teslo, Neuralink, The Boring Company in družbeno omrežje X.

Nadzor v Muskovih rokah

Čeprav bo SpaceX postal javna družba, bo Musk ohranil skoraj popoln nadzor nad podjetjem. Po navedbah BBC bo s kombinacijo delnic razreda A in B obdržal približno 40 odstotkov celotnega kapitala SpaceX, kar mu bo prineslo več kot 84 odstotkov glasovalnih pravic.

Takšna struktura pomeni, da bo lahko Musk odločilno vplival na strateške odločitve podjetja tudi po vstopu na borzo. BBC ob tem navaja analizo pravne fakultete Harvard, po kateri bi Musk nadzor ohranil tudi v primeru, da bi v prihodnosti prodal del svojih delnic razreda A.

Koncentracija odločanja pri enem človeku odpira vprašanja korporativnega upravljanja. Takšna ureditev je lahko za vlagatelje tveganje, zlasti pri odločitvah o prevzemih, povezovanju z drugimi Muskovi podjetji in njegovem plačilu.

SpaceX je bil ustanovljen leta 2002 in je najprej postal znan po razvoju raket ter zasebnih vesoljskih poletih. Danes podjetje poleg raketnega programa razvija satelitsko internetno omrežje Starlink in se vse bolj povezuje tudi z umetno inteligenco. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Stava na Muska

Del vlagateljev v visoki vrednosti SpaceX vidi predvsem zaupanje v Muskovo sposobnost, da tehnološko ambiciozne projekte spremeni v globalno pomembna podjetja. Za takšno vrednotenje se je, kot poroča Reuters, uveljavil izraz »Elonova premija« – pribitek k vrednosti, ki izhaja manj iz tradicionalnih finančnih kazalnikov in bolj iz pričakovanj o Muskovi viziji.

»Tako kot Tesla je tudi SpaceX stava na Elona Muska,« je za Reuters dejal Matt Kennedy, višji strateg pri Renaissance Capitalu. Po njegovih besedah bi tržna kapitalizacija med 1,5 in 2 bilijonoma dolarjev »postavila vse tradicionalne metode vrednotenja na glavo«.

Vse večji politični vpliv

Muskova poslovna pot je sicer tesno povezana tudi s polemikami. Tesla se je soočala s pravnimi izzivi in pomisleki delničarjev, med drugim zaradi njegovega plačilnega svežnja iz leta 2018. Kritiki Musku očitajo tudi vse večji politični vpliv in strankarsko obarvane posege v javne razprave.

Kljub temu za številne vlagatelje Muskova zgodovina uspehov pretehta pomisleke glede njegovega pogosto nepredvidljivega vedenja. Vstop SpaceX na borzo bo zato pomemben preizkus ne le za podjetje, temveč tudi za širši tehnološki sektor, kjer se na javne ponudbe pripravljajo še druga visoko vrednotena zasebna podjetja.

Za trge bo ključno vprašanje, ali lahko SpaceX upraviči izjemno visoko vrednotenje. Za Muska pa javna kotacija pomeni novo potrditev, da vlagatelji še naprej stavijo na njegovo sposobnost povezovanja vesolja, avtomobilov, umetne inteligence in družbenih omrežij v enoten, čeprav vse bolj kontroverzen poslovni sistem.