Tihi zaton Muskovega »ministrstva«

Odkar sta se ameriški predsednik Donald Trump in Elon Musk zaradi nesoglasij o državnem trošenju, konkretno glede tako imenovanega velikega čudovitega zakona, letos spomladi sprla, je bilo jasno, da je bromance med najvplivnejšim in najbogatejšim Zemljanom konec. Junija je Trump Muska nagnal iz službe, zdaj pa britanska tiskovna agencija Reuters ugotavlja, da njegov urad najbrž ne obstaja več.

V družbi argentinskega predsednika Javierja Mileia je Elon Musk na mitingu konservativcev februarja z motorko ponazarjal, kako bo rezal zvezno porabo. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Trump je za podjetnika Muska, ki je nepresenetljivo goreč zagovornik čim manjše državne uprave oziroma širše javnega sektorja ter čim nižjih davkov, ustanovil urad za vladno učinkovitost (Doge). Z njim naj bi v svojem drugem mandatu temeljito oklestil izdatke zvezne oblasti in s tem tudi orjaški javni dolg ZDA. A se je bromanca, kakor se s kombinacijo angleških besed za brata in romanco popularno pravi zelo tesnim odnosom med moškimi brez spolne komponente, hitro končala. Orjaška ena nista mogla sodelovati oziroma Muskov ego ni hotel delovati pod Trumpom, zato je bilo po manj kot pol leta sodelovanja konec.

Ko je Reuters raziskoval, kaj se zadnje čase dogaja z zapuščino glavnega lastnika (med drugim) proizvajalca avtomobilov Tesla in vesoljskih plovil SpaceX v Washingtonu, so njegovi novinarji ugotovili, da Doge dejansko ne deluje. Šefa za kadrovske zadeve zvezne administracije Scotta Kuporja, kot nekdanjega zaposlenega v tehnološki industriji tipičnega predstavnika Trumpove klike, so povprašali, kaj se dogaja z Doge. Povedal jim je, da »ne obstaja«. To je bil prvi uraden komentar kakšnega člana Trumpovega režima o koncu razvpitega Muskovega paraministrstva. Ob tem so v Reutersu ugotavljali, da Trump o njem že več mesecev govori v pretekliku, kar pa ob vse bolj očitnem umskem pešanju 79-letnega predsednika sicer ni bilo nujno znamenje, da so Doge res ukinili ali da je enostavno odmrl.

Šef za kadrovske zadeve zvezne administracije Scott Kupor (na sredini fotografije), je kot prvi predstavnik Trumpove klike tako rekoč potrdil, da je Muskovega paraministrstva ni več. FOTO: Foto Nathan Howard/Reuters

Tihi konec je v ostrem nasprotju z bombastično vzpostavitvijo. Februarja je Musk z vihtenjem prižgane motorke na mitingu konservativcev v družbi izumitelja tovrstnega performestva, argentinskega predsednika Javierja Mileia, napovedoval, kako bo rezal zvezno porabo. Na spletni strani Doge, ki jim očitno ni nihče povedal, da ne obstajajo več, se še vedno hvalijo s tem, da so prihranki zaradi njih 214 milijard dolarjev, kar je približno 186 milijard evrov. Vendar številni ekonomisti ne trdijo samo tega, da prihrankov ni mogoče niti oceniti, kaj šele dokazati, ampak celo to, da razvpita agencija povzroča večje stroške od domnevnih prihrankov.

Najbolj srh zbujajoča dediščina Muskove avanture v Washingtonu, iz katerega je pobegnil konec maja, so posledice njegove motorke za ameriško pomoč revnim državam. Zaradi njenega zmanjšanja oziroma ukinitve naj bi po ocenah nekaterih poznavalcev razmer umrlo več stotisoč ljudi. Zanimivo pa je, da se je milijarder prejšnji teden pojavil na slovesni večerji, ki jo je za vodjo diktatorskega režima v Savdski Arabiji, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, v Beli hiši priredil Trump. Bin Salman je napovedal, da bo njegova država v ZDA vložila bilijon, tisoč milijard dolarjev, kar je primerljivo s tem, kolikor naj bi v primeru, da izpolni zastavljene načrte, v prihodnosti za vodenje Tesle dobil Musk.