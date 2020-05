Elon Musk in zvezdnica Grimes dobila sina

Slavni podjetnik Elon Musk in njegova partnerka kanadska pop pevkasta dobila sina. Veselo novico je izvršni direktor podjetij Spacex in Tesla Motors sporočil na svojem profilu​ na twitterju​.»Mama in dojenček se počutita dobro,« je napisal Musk. Potem ko ga je eden od sledilcev vprašal, kako je otroku ime, je 48-letnik v šali odvrnil: »X Æ A-12 Musk.« Nato je podjetnik na željo neke druge sledilke, ki je zapisala, da bi njegova fotografija s sinom porušila internet, objavil fotografijo, na kateri v naročju pestuje novorojenčka.Malček je za ameriškega podjetnika južnoafriškega rodu že šesti otrok – s prvo soprogo Justine imata pet otrok –, za 32-letno Grimes pa prvi. Glasbenica je sporočilo o svoji nosečnosti objavila januarja na družbenih medijih. Njun otrok se je rodil dve leti po tem, ko sta na modni slovesnosti Met Gala razkrila, da sta par.