Elton John z družino na ogled v londonski galeriji

V londonski National Portrait Gallery so v svojo zbirko pred kratkim uvrstili zelo posebno fotografijo, družinski portret britanskega superzvezdnika sira Eltona Johna. Ob njem pozirajo njegovi najbližji: njegov mož David Furnish in njuna najstniška sinova, ki ju je rodila nadomestna mati. Kot je pojasnilo vodstvo galerije, v zbirko uvrščajo portrete ljudi, ki so oblikovali zgodovino in kulturo Velike Britanije.

Družinska fotografija, katere avtorica je ameriška umetnica Catherine Opie, je na ogled v sobi, kjer že visijo portreti drugih eminentnih Britancev: nogometnega zvezdnika sira Davida Beckhama, igralske legende Judi Dench, prezgodaj umrle nadarjene glasbenice Amy Winehouse in uspešne igralke mlajše generacije Letitie Wright. Kot pravijo v galeriji, je bilo naročilo tega portreta zanje velika priložnost, da so lahko povezali umetnika in preostale portretirance s praznovanjem predstavitve skupnosti LGBTQ+, dobrodelnosti in visoko cenjene fotografske umetnosti.

Fotografinja je družino v objektiv ujela v veliki knjižnici na njihovem domu v Windsorju. Elton John, znan po ekstravagantnem slogu, si je za vpis v zgodovino izbral vijolične hlače in suknjič, njegov dolgoletni sopotnik ga dopolnjuje v zelenih tonih, 15-letni Zachary in 13-letni Elijah, ki ju je rodila ista nadomestna mati, pa sta si izbrala preprosti črni majici in nevpadljive hlače.

Elton John se je z življenjskim sopotnikom Davidom Furnishem uvrstil v galerijo portretov zato, ker je pustil velik pečat v britanski družbi. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Trojica sedi na zofi, eden od sinov pa na tleh, družbo jim delata še črna labradorca Joseph in Jacob. Ozadje dopolnjujejo knjižne police, na katerih je na stotine knjig, in nekaj starin, od globusov in čajnika do kipa v skoraj naravni velikosti. Naslovi knjig razkrivajo njuno zanimanje za biografije pokojnih in še aktivnih ustvarjalcev, kot so Andy Warhol, Bruce Lee, Robert De Niro, David Hockney, Tina Turner, Michael Caine, Beethoven, Prince, The Beatles, Madonna, Oscar Wilde, Gary Barlow in Monty Don.

Na policah je najti tudi dela, ki raziskujejo zgodovino gibanja LGBT, ter knjige o uglednih političnih in zgodovinskih osebnostih, kot so Winston Churchill, Tony Blair, Nelson Mandela, Napoleon, Gandhi, Gordon Brown, David Cameron in celo razvpita ameriška pornozvezda Stormy Daniels, ki je trdila, da je imela spolne odnose z Donaldom Trumpom, ko je bil že poročen z Melanio.

Zakonca sta tudi športna navdušenca, zato ne manjkajo knjige o igralcih kriketa, kolesarjih in nogometaših, med njimi je tudi Troy Deeney, legendarni igralec nogometnega kluba Watford, za katerega strastno navija Elton John.

»Štejeva si v veliko čast, da je najino družino fotografirala Catherine Opie in da je slika na ogled v National Portrait Gallery,« sta povedala partnerja, ki sta se spoznala leta 1993, civilno partnersko zvezo pa sta sklenila decembra 2005, prvi dan, ko je to postalo mogoče. Podobno je bilo z zakonsko zvezo, v katero sta vstopila leta 2014. Kot pravita, fotografinjo zelo občudujeta in imata v svoji zbirki že več njenih del.