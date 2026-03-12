Paznica Epsteina je tik pred smrtjo googlala informacije o njem

Medtem ko svet v zadnjih mesecih pretresajo imena, ki so se znašla v tako imenovanih Epsteinovih dokumentih, pa se v povezavi z miljarderjem Jeffreyjem Epsteinom in njegovo smrtjo v zaporniški celici 10. avgusta 2019, kjer je storil samomor, pojavlja vse več novih informacij, ki zopet sprožajo vprašanja o tem, ali je razvpiti pedofil res storil samomor in kako je bilo to v tako strogo varovanem zaporu sploh mogoče. Kakšno vlogo je pri tem imela zaporniška paznica v zaporu Metropolitan Correcctional Center Tova Noel?

Paznica, ki je bila zadolžena za varovanje obsojenega spolnega prestopnika, je le slabi dve uri preden je ob 7. uri zjutraj njen sodelavec Michael Thomas sporočil, da so Epsteina našli obešenega v celici, dvakrat pogooglala »novosti o Epsteinu v zaporu«, je pred dnevi sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje, poročajo tuji mediji.

Kot je razvidno iz dokumentov, je paznica zadetek o Epsteinu iskala ob 5:42 zjutraj in nato še deset minut kasneje ob 5:52 zjutraj. »Ne spomnim se, da bi to počela,« je trdila, glede na prepis njene izjave Ministrstvu za pravosodje iz leta 2021. Trdila je tudi, da zapisi FBI niso bili »točni«. »Ne spomnim se, da bi ga poiskala,« je takrat dodala.

Pred tem pa njena spletna zgodovina kaže, da je iskala in kupovala pohištvo, med samim varovanjem je ponoči tudi zaspala, s tem pa ni opravila rutinskih pregledov Epsteina. Njen sodelavec Thomas pa je na telefonu gledal motorje. Obtožba je trdila, da sta tako oba zaposlena spala in brskala po spletu namesto da bi izvajala potrebne obhode med časom, ko je Epstein storil samomor, kar je bilo med 22:30 do 6:30.

Sporna nakazila?

Poleg tega pa je v letih 2018 in 2019 na svoj račun s strani Chase Bank dobila sumljiva nakazila, zadnje in največje nakazilo v višini pet tisoč dolarjev je dobila le 10 dni pred domnevnim samomorom Epsteina, je po poročanju New York Posta dodalo ministrstvo za pravosodje.

Noelova je trdila, da je gotovinski depozit del niza sedmih gotovinskih depozitov med decembrom 2018 in julijem 2019, v skupni vrednosti 11.880 dolarjev, kot je razvidno iz dokumentov ministrstva za pravosodje. A v izjavi iz leta 2021 o teh nakazilih ni bila zaslišana, navaja Theweek. Noelova naj bi sicer plačevala za novi Range Rover.

Noelova je sicer ena od dveh paznikov, poleg Thomasa, ki je bila obtožena lažne trditve, da sta ob njegovi smrti avgusta 2019 ustrezno rutinsko vsake pol ure preverjala Epsteina. Obtožena sta bila zaradi ponarejanja zaporskih zapisov, ker sta najverjetneje izpustila svojo dolžnost, da bi Epsteina preverjala vsakih 30 minut, kot je bilo zahtevano. Preiskava je pokazala, da sta bila med tem, ko je Epstein storil samomor, odsotna z mesta, kjer bi morala biti prisotna. Vendar so bile te obtožbe kasneje umaknjene, primer pa je bil zavrnjen.

Noelova je že leta 2021 zanikala, da bi bila kakor koli vpletena v Epsteinovo smrt.

FOTO: Yana Paskova/Reuters

Ponovno pričanje?

Predsednik Odbora za nadzor predstavniškega doma, rep. James Comer iz Kentuckyja, je v torek za Fox News povedal, da bo odbor zahteval pričevanje, saj so predvsem skrb vzbujajoča finančna nakazila.

»Zaradi tega, zaradi poročil v medijih in zaradi dejstva, da večina ljudi v odboru ni prepričana, da je Epsteinova smrt bila res samomor, bomo prosili 37-letno Noelovo, da pride na pričanje,« je dejal Comer. Formalni poziv za pričanje še ni bil izdan, in ni jasno, kdaj bi lahko pričala.

Miami Herald, kot povzema Forbes, je pisal, da se je verjelo, da je sicer Epstein plačeval določene zneske v času, ko je bil v zaporu. Njegov sostanovalec je poročal, da je Epstein povedal, da bo bolj varen, če bo plačeval zapornikom in paznikom.

Jeffrey Epstein in njegove povezave. FOTO: Leon Vidic

Uradno: samomor z obešanjem

Predvsem se v celotni zgodbi postavlja vprašanje, kako je lahko najbolj prepoznavnih zapornikov v Ameriki storil samomor v tako visoko varovanem zaporu. Zaporniki so našli Epsteina – ki je bil obtožen zveznega spolnega trgovanja z ljudmi – v njegovi celici v nezavesti zaradi srčnega zastoja in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. Njegova smrt pri 66 letih je bila uradno označena za samomor z obešanjem, vendar so dvomi ostali. Epstein je bil pred smrtjo večkrat pregledan, psihologi so ocenili, da ni tveganj, da bi storil samomor. A le nekaj tednov pred tem so ga našli z oranžnim trakom okoli vratu, in ga po tem strožje nadzorovali.

Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da sicer tisto noč, ko naj bi storil samomor, k njemu ni pristopil nihče. Medtem ko so zdravniki smrt ocenili kot samomor, je forenzični patolog, najet s strani Epsteinovih, menil, da poškodobe bolj kažejo na zadušitev.