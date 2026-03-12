  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Paznica Epsteina je tik pred smrtjo googlala informacije o njem

    Le slabi dve uri preden so ga našli mrtvega je paznica Tova Noel dvakrat pogooglala »najnovejše o Epsteinu v zaporu«. Prejela je sumljiva finančna nakazila.
    Zaporniki so našli Epsteina – ki je bil obtožen zveznega spolnega trgovanja z ljudmi – v njegovi celici v nezavesti zaradi srčnega zastoja in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. FOTO: Reuters
    Galerija
    Zaporniki so našli Epsteina – ki je bil obtožen zveznega spolnega trgovanja z ljudmi – v njegovi celici v nezavesti zaradi srčnega zastoja in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. FOTO: Reuters
    R. I.
    12. 3. 2026 | 16:00
    12. 3. 2026 | 16:00
    5:56
    A+A-

    Medtem ko svet v zadnjih mesecih pretresajo imena, ki so se znašla v tako imenovanih Epsteinovih dokumentih, pa se v povezavi z miljarderjem Jeffreyjem Epsteinom in njegovo smrtjo v zaporniški celici 10. avgusta 2019, kjer je storil samomor, pojavlja vse več novih informacij, ki zopet sprožajo vprašanja o tem, ali je razvpiti pedofil res storil samomor in kako je bilo to v tako strogo varovanem zaporu sploh mogoče. Kakšno vlogo je pri tem imela zaporniška paznica v zaporu Metropolitan Correcctional Center Tova Noel?

    Paznica, ki je bila zadolžena za varovanje obsojenega spolnega prestopnika, je le slabi dve uri preden je ob 7. uri zjutraj njen sodelavec Michael Thomas sporočil, da so Epsteina našli obešenega v celici, dvakrat pogooglala »novosti o Epsteinu v zaporu«, je pred dnevi sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje, poročajo tuji mediji.

    Kot je razvidno iz dokumentov, je paznica zadetek o Epsteinu iskala ob 5:42 zjutraj in nato še deset minut kasneje ob 5:52 zjutraj. »Ne spomnim se, da bi to počela,« je trdila, glede na prepis njene izjave Ministrstvu za pravosodje iz leta 2021. Trdila je tudi, da zapisi FBI niso bili »točni«. »Ne spomnim se, da bi ga poiskala,« je takrat dodala.

    Pred tem pa njena spletna zgodovina kaže, da je iskala in kupovala pohištvo, med samim varovanjem je ponoči tudi zaspala, s tem pa ni opravila rutinskih pregledov Epsteina. Njen sodelavec Thomas pa je na telefonu gledal motorje. Obtožba je trdila, da sta tako oba zaposlena spala in brskala po spletu namesto da bi izvajala potrebne obhode med časom, ko je Epstein storil samomor, kar je bilo med 22:30 do 6:30.

    Sporna nakazila?

    Poleg tega pa je v letih 2018 in 2019 na svoj račun s strani Chase Bank dobila sumljiva nakazila, zadnje in največje nakazilo v višini pet tisoč dolarjev je dobila le 10 dni pred domnevnim samomorom Epsteina, je po poročanju New York Posta dodalo ministrstvo za pravosodje.

    Noelova je trdila, da je gotovinski depozit del niza sedmih gotovinskih depozitov med decembrom 2018 in julijem 2019, v skupni vrednosti 11.880 dolarjev, kot je razvidno iz dokumentov ministrstva za pravosodje. A v izjavi iz leta 2021 o teh nakazilih ni bila zaslišana, navaja Theweek. Noelova naj bi sicer plačevala za novi Range Rover. 

    Noelova je sicer ena od dveh paznikov, poleg Thomasa, ki je bila obtožena lažne trditve, da sta ob njegovi smrti avgusta 2019 ustrezno rutinsko vsake pol ure preverjala Epsteina. Obtožena sta bila zaradi ponarejanja zaporskih zapisov, ker sta najverjetneje izpustila svojo dolžnost, da bi Epsteina preverjala vsakih 30 minut, kot je bilo zahtevano. Preiskava je pokazala, da sta bila med tem, ko je Epstein storil samomor, odsotna z mesta, kjer bi morala biti prisotna. Vendar so bile te obtožbe kasneje umaknjene, primer pa je bil zavrnjen.

    Noelova je že leta 2021 zanikala, da bi bila kakor koli vpletena v Epsteinovo smrt.

    FOTO: Yana Paskova/Reuters
    FOTO: Yana Paskova/Reuters

    Ponovno pričanje?

    Predsednik Odbora za nadzor predstavniškega doma, rep. James Comer iz Kentuckyja, je v torek za Fox News povedal, da bo odbor zahteval pričevanje, saj so predvsem skrb vzbujajoča finančna nakazila.

    »Zaradi tega, zaradi poročil v medijih in zaradi dejstva, da večina ljudi v odboru ni prepričana, da je Epsteinova smrt bila res samomor, bomo prosili 37-letno Noelovo, da pride na pričanje,« je dejal Comer. Formalni poziv za pričanje še ni bil izdan, in ni jasno, kdaj bi lahko pričala.

    Miami Herald, kot povzema Forbes, je pisal, da se je verjelo, da je sicer Epstein plačeval določene zneske v času, ko je bil v zaporu. Njegov sostanovalec je poročal, da je Epstein povedal, da bo bolj varen, če bo plačeval zapornikom in paznikom.

    Jeffrey Epstein in njegove povezave. FOTO: Leon Vidic
    Jeffrey Epstein in njegove povezave. FOTO: Leon Vidic

    Uradno: samomor z obešanjem

    Predvsem se v celotni zgodbi postavlja vprašanje, kako je lahko najbolj prepoznavnih zapornikov v Ameriki storil samomor v tako visoko varovanem zaporu. Zaporniki so našli Epsteina – ki je bil obtožen zveznega spolnega trgovanja z ljudmi – v njegovi celici v nezavesti zaradi srčnega zastoja in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. Njegova smrt pri 66 letih je bila uradno označena za samomor z obešanjem, vendar so dvomi ostali. Epstein je bil pred smrtjo večkrat pregledan, psihologi so ocenili, da ni tveganj, da bi storil samomor. A le nekaj tednov pred tem so ga našli z oranžnim trakom okoli vratu, in ga po tem strožje nadzorovali. 

    Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da sicer tisto noč, ko naj bi storil samomor, k njemu ni pristopil nihče. Medtem ko so zdravniki smrt ocenili kot samomor, je forenzični patolog, najet s strani Epsteinovih, menil, da poškodobe bolj kažejo na zadušitev.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Jimmy Kimmel Live

    Kimmel: Trump je dosegel nasproten učinek – sprožil je razpravo o svobodi govora

    Nikoli ni bil moj namen, da bi umor mladega moškega omalovaževal, je priljubljeni komik dejal v oddaji.
    24. 9. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Eppstein

    Hunter Biden se Melanii Trump ne želi opravičiti za trditve glede Epsteina

    Melania je zagrozila s tožbo za milijardo dolarjev. Odvetniki prve dame so izjavo, da ju je spoznal Epstein, označili za lažno, ponižujočo in provokativno.
    15. 8. 2025 | 11:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Eppsteinovi dokumenti

    Pravosodno ministrstvo je Trumpa menda obvestilo, da je omenjen v dosjejih

    Predstavniki Bele hiše so poročila označili za lažne novice, ki jih širijo demokrati in liberalni mediji.
    24. 7. 2025 | 08:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spolne zlorabe

    V ZDA razkrit nov sveženj dokumentov v zvezi z Epsteinom

    V obeh svežnjih, ki sta bila objavljena v sredo in četrtek, so omenjeni britanski princ Andrew ter ameriška predsednika Bill Clinton in Donald Trump.
    5. 1. 2024 | 11:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Osemdeset let konference V Wannseeju

    Devetdeset minut za končno rešitev

    Na dnevnem redu je bila samo ena tema: logistika končne rešitve. Birokratizacija holokavsta.
    Branko Soban 12. 2. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

    Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logarju in Vrtovcu laž šprica iz oči

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    11. 3. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

    Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
    11. 3. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Železniški projekti

    Leta 2027 gradnja vzporednega tira, projekt za prihodnost železniška obvoznica

    Kateri so največji železniški projekti poleg drugega tira?
    Nejc Gole 12. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Tova Noel

    Paznica Epsteina je tik pred smrtjo googlala informacije o njem

    Le slabi dve uri preden so ga našli mrtvega je paznica Tova Noel dvakrat pogooglala »najnovejše o Epsteinu v zaporu«. Prejela je sumljiva finančna nakazila.
    12. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Razno
    Odziv župana

    Janković: Kar je rekla gospa Zidar Klemenčič, je čista laž

    Župan Ljubljane je stopil pred kamere in se odzval na izjave o korupciji, »desetih odstotkih« in sodnih postopkih, ki mu ne morejo nič.
    12. 3. 2026 | 15:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Spanec – podcenjena supermoč sodobnega človeka

    Nevrologinja in somnologinja dr. Lea Dolenc Grošelj: pomanjkanje spanja slabša odločanje, odnose in poslovno učinkovitost
    Petra Kovič 12. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Ferrari se zanaša na kebab (VIDEO)

    Na nedeljski VN Kitajske v formuli 1 bodo rdeči iz Maranella predstavili Macareno, ki bo pritegnila pozornost. Lewis Hamilton: Nadure se bodo poplačale.
    Peter Zalokar 12. 3. 2026 | 14:40
    Preberite več
