Era Taylor Swift

Pred devetimi leti je Taylor Swift (33) z albumom 1989 uspel veliki met. Prodala je več kot deset milijonov izvodov, kraljevala na lestvicah in se dokončno uveljavila kot zvezdnica svetovnega formata. Zdaj ji je uspelo še nekaj bolj neverjetnega. Z novo izdajo albuma, poimenovanega 1989 (Taylor's Version) je prekosila samo sebe. V prvem tednu je bilo v ZDA prodanih 1.653.000 primerkov, še 3.5 milijona pa so jih po podatkih založbe Universal's Republic Recors prodali po svetu. Tako je prehitela samo sebe, saj so v prvem tednu v ZDA prodali 1,287,000 izvodov izvirnika.

To je že njen 13. album na prvem mestu Billboardove glasbene lestvice in šesti, ki se je v prvem tednu prodal v več kot milijon izvodih. Za zvezdnico, ki podira rekorde tudi s turnejo Eras tour, za katero ocenjujejo, da bo najuspešnejša v zgodovini in bo samo s prodajo vstopnic prinesla več kot milijardo dolarjev, je res izjemno leto.

Glasbenica je leta 2021 ponovno izdala album Fearless (Taylor's Version) in Red (Taylor's Version). Letos pa poleg že omenjenega 1989 tudi Speak Now (Taylor's Version). Leta 2005 je podpisala pogodbo z založbo Big Machine Records, ki se je iztekla leta 2018, vendar je imela založba še vedno pravice za njene uspešnice s prvih šestih albumov. Pravice so prodali skupini zasebnega kapitala Ithaca Holdings v lasti glasbenega menedžerja Scooterja Brauna, ta pa leta 2019 za 300 milijonov dolarjev podjetju Shamrock Holdings.

Swiftova trdi, da jo je Braun, ki ima pod svojim okriljem zvezdnike, kot sta Kanye West in Justin Bieber, večkrat ustrahoval, zato je obljubila, da bo ponovno posnela vseh šest originalnih albumov in si tako zagotovila nadzor nad svojim ustvarjalnim opusom.