Erin Brockovich proti umetni inteligenci

Pred 26 leti je za okoljsko aktivistko Erin Brockovich izvedel ves svet, potem ko je režiser Steven Soderbergh po njeni zgodbi posnel film Erin Brockovich z Julio Roberts v glavni vlogi. Mlada samohranilka s tremi otroki brez srednješolske izobrazbe se je neustrašno uprla kalifornijskemu podjetju Pacific Gas and Electric Company (PG&), ki je dolga leta brezvestno zastrupljalo okolje, zaradi česar je za rakom zbolelo mnogo ljudi. Zdaj je Erin začela novo bitko, tokrat proti centrom umetne inteligence, ki brez pravega nadzora množično vznikajo po ZDA. Zagnala je Brockovich Data Center Reporting, interaktivno platformo, na kateri državljani zbirajo informacije o pospešenih gradnjah velikih podatkovnih centrov, za katerimi stojijo zlasti Meta, Google in Microsoft. Vzpostavila je orodje, ki ...