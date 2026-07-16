Erling Haaland: moderni viking, ki osvaja svet in modno industrijo

Ko je Erling Haaland v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva 2026 z dvema goloma izločil Brazilijo in Norveško popeljal v zgodovinski četrtfinale, je postal obraz turnirja.

Na stadionu MetLife ni navdušil le z izjemno učinkovitostjo pred golom, temveč tudi z neizprosno fizično močjo, zaradi katere ga navijači in nasprotniki že dolgo primerjajo z nordijskim bojevnikom. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je skupaj s soigralci izvedel znameniti viking row – simbolično veslanje po zelenici, ki je postalo ena najbolj prepoznavnih podob prvenstva.

Toda Haaland danes ni zgolj eden najboljših nogometašev na svetu. Pri 25 letih je postal tudi ena najbolj zanimivih modnih osebnosti med športniki, piše Vogue. Če je David Beckham pred dvema desetletjema spremenil pogled na povezavo med nogometom in modo, Haaland piše novo poglavje, ki je manj provokativno, bolj samozavestno in predvsem izrazito osebno.

Na stadionu MetLife ni navdušil le z izjemno učinkovitostjo pred golom, temveč tudi z neizprosno fizično močjo, zaradi katere ga navijači in nasprotniki že dolgo primerjajo z nordijskim bojevnikom. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

Visok skoraj dva metra, z dolgimi svetlimi lasmi, ki jih med tekmami spne v značilen čop, in skoraj mitološko postavo pooseblja podobo sodobnega vikinga. Tej prispodobi povsem sledi tudi njegov življenjski slog. Dnevno zaužije okoli 6.000 kalorij, prisega na prehrano z drobovino, kakovostnimi beljakovinami in minimalno predelanimi živili. Povsem v nasprotju z njegovo špartansko disciplino in svojstvenimi prehranjevalnimi navadami pa je njegova druga obsesija, modni dodatki.

Nogometaš, ki je osvojil modni svet

V času, ko športniki vse pogosteje postajajo modne ikone, je Haaland eden redkih, ki deluje povsem naravno. Njegov slog ni zgrajen na kričečih logotipih ali pretiranem razkazovanju luksuza, ampak na premišljenem ravnovesju med sproščeno eleganco in vrhunskimi dodatki.

Najpogosteje ga vidimo v širokih kavbojkah, pleteninah, preprostih suknjičih in nevtralnih barvah. Silhuete so udobne, kroji sproščeni, celoten videz pa deluje samozavestno brez pretiranega truda. Prav zato toliko bolj izstopajo modni dodatki, ki so postali njegov zaščitni znak.

Njegov slog ni zgrajen na kričečih logotipih ali pretiranem razkazovanju luksuza, ampak na premišljenem ravnovesju med sproščeno eleganco in vrhunskimi dodatki. FOTO: @erling/Instagram

Če obstaja kos garderobe, po katerem bo Haaland ostal zapisan tudi v modni zgodovini, so to njegove torbe. Njegova zbirka je ocenjena na več sto tisoč dolarjev in velja za eno najimpresivnejših med športniki. Posebno mesto imajo pri tem torbe Hermès, predvsem modeli Haut à Courroies (HAC), predhodniki slavne Birkin torbe. Med najbolj iskanimi primerki so redka Multipockets HAC 50, različica Endless Road HAC 50, Cargo HAC, HAC Rock ter klasični Kelly 35.

Njegova zbirka pa se ne konča pri Hermèsu. Redno nosi tudi potovalne torbe Louis Vuitton Keepall, kovčke Chanel Métiers d'Art ter potovalne dodatke znamke Goyard. Zaradi svoje višine izbira predvsem velike potovalne modele, ki so postali nepogrešljiv del njegovih letaliških in hotelskih kombinacij. Na družbenih omrežjih zato pogosto krožijo šale, da Haaland svoje torbe varuje z enako predanostjo, kot varuje žogo v kazenskem prostoru.

Njegova druga velika strast pa so luksuzne ročne ure. Kot ambasador urarskega podjetja Breitling pogosto nosi modele Chronomat in Emergency, zasebno pa je predvsem strasten zbiratelj, piše CNN. V njegovi zbirki najdemo več različic Rolex Daytona iz masivnega zlata, Audemars Piguet Royal Oak, med njimi izjemno redki Jumbo z zeleno številčnico, modele Richard Mille ter eno najbolj zaželenih ur sodobnega časa – Patek Philippe Nautilus 5711 s Tiffany modro številčnico.

Čeprav ga večina pozna v dresu Manchester Cityja ali norveške reprezentance, največ pozornosti v zadnjem času pritegnejo njegovi nastopi na modnih dogodkih. FOTO: @erling/Instagram

Ur nogometaš pri tem ne izbira naključno, temveč jih skrbno usklajuje z oblačili, kar kaže, da modo dojema na bolj zaokrožen, celosten način, in ne zgolj kot kopičenje prestižnih predmetov.

Čeprav ga večina pozna v dresu Manchester Cityja ali norveške reprezentance, največ pozornosti v zadnjem času pritegnejo njegovi nastopi na modnih dogodkih. Pred kratkim sta se s partnerico Isabel Haugseng Johansen udeležila revije italijanske modne znamke Dolce & Gabbana, kjer je Haaland navdušil v kremnih satenastih hlačah, belem dvorednem suknjiču, temnih sončnih očalih, zlati broški v obliki žabe ter tankem svilenem šalu, nonšalantno vrženem čez ramo. Stajling je izžareval italijansko sprezzaturo – navidezno lahkotnost, ki je v resnici rezultat premišljene elegance.

Med svetovnim prvenstvom je veliko pozornosti požela tudi Haalandova izbranka Isabel, ki je partnerja podprla v unikatnih kreacijah, za katere je predelala dres norveške reprezentance. Največ navdušenja je požela predvsem obleka, ki jo je za Isabel izdelala nemška oblikovalka in vplivnica, znana po predelovanju športnih dresov v ženstvene kreacije, ki na družbenem omrežju Instagram ustvarja po imenom @fioonaax.

Največ navdušenja je požela predvsem obleka, ki jo je za Isabel izdelala nemška oblikovalka in vplivnica. FOTO: @isabellaa/Instagram

Modni kritiki so ga poimenovali za enega najbolj glamuroznih nogometašev današnjega časa in prvega, ki je po Davidu Beckhamu uspel združiti športno zvezdništvo z visoko modo brez občutka prisiljenosti.

Svoji široki prepoznavnosti na družbenih omrežjih navkljub je Haaland velik zagovornik zasebnosti. S partnerico Isabel, nekdanjo nogometašico, ki prihaja iz istega kluba Bryne, živita razmeroma zasebno življenje. Konec leta 2024 sta postala TUDI starša prvega otroka, Haaland pa je večkrat poudaril, da mu je očetovstvo prineslo novo motivacijo.

Njuni večeri so daleč od stereotipov o življenju superzvezdnikov. Raje kot razkošne zabave izbirata skupno kuhanje in igranje računalniške igre Minecraft, kjer skupaj gradita virtualne hiše.

Od športnika do popkulturnega fenomena

Danes Haaland tako ni več zgolj športnik, temveč tudi popkulturni fenomen. Pesem Haaland Song nemškega dua 257ers se je iz šaljivega poklona razvila v neuradno himno njegovih navijačev. Slišati jo je mogoče na stadionih po vsej Evropi, na družbenih omrežjih pa spremlja milijone videoposnetkov nogometaševih zadetkov in proslavljanj.

Namesto preproste razglednice je spomin na svetovno prvenstvo obeležil s 660 evrov vredno steklenico viskija z nagačenim rakunom. FOTO: Jan Langhaug/Reuters

Veliko medijske pozornosti je poleg luksuznih potovalnih torb požel tudi spominek, ki ga je Haaland po vrnitvi s svetovnega prvenstva pripeljal v domovino. Tudi tu je namreč ostal zvest svojim ekstavagantnim odločitvam, saj je namesto preproste razglednice spomin na svetovno prvenstvo obeležil s 660 evrov vredno steklenico viskija z nagačenim rakunom. Ta zaenkrat ostaja brez imena, med predlaganimi imeni pa so Cowboy, Ranger, Tex in R. O. W., kratica za Raccoon on Wheels (rakun na kolesih).

Njegova priljubljenost raste tudi zaradi sproščene podobe na Snapchatu, kjer se ne jemlje pretirano resno. Filtri, humor in iskreni odgovori ustvarjajo povsem drugačno podobo od skoraj neustavljivega napadalca, ki ga nasprotniki srečujejo na igrišču.

Prav v tem kontrastu se skriva njegova največja privlačnost. Na zelenici deluje kot neustavljiv nordijski bojevnik, zunaj nje pa kot sodoben ljubitelj mode, dizajna in luksuznega rokodelstva. Erling Haaland je tako postal mnogo več kot nogometni zvezdnik – je simbol nove generacije športnikov, pri katerih sta vrhunska forma in prefinjen osebni slog enakovredna sestavna dela iste zgodbe.