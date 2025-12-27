Eros Ramazotti na sodišču: sosedu je zrušil strop

Italijanskega popevkarja Erosa Ramazottija številni obožujejo, sosed, ki živi v stanovanju pod njim v elitni milanski soseski CityLife, gotovo ne.

Toži ga, ker se je pevec po lanskem nakupu stanovanja nad njim odločil za tako radikalno prenovo z rušenjem obstoječih sten in radikalnimi posegi v tla, da je v spodnjem stanovanju na določenih delih popustil strop.

Italijanski mediji, ki se sklicujejo na populistični milanski dnevnik La Verità, navajajo tudi pogosto rabo kompresorjev, s posledico, da je spodnji sosed moral prenašati pogost hrup in tresenje stanovanja.

»Le po naključju takrat ni bilo nikogar doma«

Po dveh tednih pevčevih rušitvenih podvigov je strop v prostoru za telovadnico in savno naposled popustil in se zrušil na tla. »Le po naključju takrat ni bilo nikogar doma,« je povedal sosed, po poklicu računovodski revizor. A popustitev stropa ni prekinila uporabe kompresorjev stanovanje višje.

Poklical je policijo, ki je po ogledu zapisala, da bi bila škoda lahko posledica Ramazottijevih posegov, na nevarnih delih stanovanja pa ima sedaj trakove, ki preprečujejo dostop.

Kot navaja Il Messagero, naj bi bila po ugotovitvah izvedencev nastala škoda povezana z gradbenimi deli, obramba Ramazottija pa trdi, da je bil padec stropa posledica že obstoječih konstrukcijskih težav.

Na sodišču je stekel civilni postopek, sosed pevca toži za več kot 200 tisoč evrov, piše Il Corriere della sera. 19. januarja ju bo skušal sodnik Carlo Di Cataldo pobotati, če poskus ne bo uspešen, bo postopek februarja stekel dalje. Kot še navaja Il Corriere della sera, se Ramazotti na prošnjo za komentar ni odzval.