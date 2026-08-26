Eros Ramazzotti po operaciji glasilk: turneja šele leta 2027

»Operacija glasilk je potekala uspešno. Hvala vsem za sporočila naklonjenosti in bližine, ki ste mi jih poslali,« je na družbenih omrežjih sporočil italijanski pevec Eros Ramazzotti.

Zaradi zdravstvenih težav pa je moral prestaviti turnejo po Južni, Srednji in Severni Ameriki, ki jo je načrtoval v letošnji jeseni.

»Zdravnik mi je predpisal rehabilitacijski program, zaradi katerega ne bom pripravljen na vaje in odhod na turnejo po ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki; na te nastope bomo morali žal počakati do leta 2027,« je popularni pevec italijanskih popevk sporočil svojim poslušalcem.