Evropejka leta v boju proti zavrženi hrani

Hrana je končala v smeteh

Zakaj se nihče ne ukvarja z odpadno hrano, ko pa pridelava, predelava in transport hrane prispevajo kar tretjino izpustov ogljikovega dioksida na svetu, se je vprašala Selina Juul. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Ljudje zapravljajo svoj denar in naravne vire. Skoraj milijarda prebivalcev na planetu je lačnih, hkrati pa zavržemo toliko hrane, da bi lahko nahranili dve milijardi,« poudarja. Devetintridesetletna Danka ruskega rodu, ustanoviteljica gibanja Ne mečimo več hrane stran (Stop Spild Af Mad), je postala Evropejka leta 2020, so odločila uredništva evropskih izdaj revije Reader's Digest.Rodila se je v nekdanji Sovjetski zvezi; v otroštvu je s starši in starimi starši živela v stanovanju v Moskvi in izkusila pomanjkanje hrane. »Babica se je iz trgovine neredko vrnila praznih rok. Na najrazličnejše načine si je prizadevala, da bi tisto, kar smo imeli v shrambi, trajalo čim dlje in da bi imela vsak dan kaj dati na mizo,« se spominja Juulova.Ko je bila stara 13 let, sta se starša ločila, Selina pa se je z mamo preselila v København, kjer jo je presenetilo, kako brezbrižno njeni sošolci ravnajo s hrano. Malica, ki so jim jo pripravili starši, je pogosto končala v smeteh, otroci pa so šli v McDonald's. Med obvezno prakso v pekarni pa se je čudila, koliko neprodanega kruha so vsak večer zavrgli.Med študijem grafičnega oblikovanja in pozneje, ko je ustanovila podjetje, je za nekaj časa pozabila na te skrbi, potem pa jo je znova zdramil dokumentarni film ameriškega podpredsednika Ala Gora Neprijetna resnica. Na počitnicah na Hrvaškem leta 2008 jo je prešinila misel, ki ji je spremenila življenje: »Zakaj se nihče ne ukvarja z odpadno hrano, ko pa pridelava, predelava in transport hrane prispevajo kar tretjino izpustov ogljikovega dioksida na svetu?«Po podatkih danskega sveta za kmetijstvo in prehrano je s svojim gibanjem v petih letih pomagala zmanjšati količino odpadne hrane v državi za kar 25 odstotkov. Direktor marketinga in nabave v največji danski verigi diskontnih veleblagovnic REMA 1000 Anders Jensen je po srečanju z Juulovo ukinil ponudbe tri za dve in druge popuste na količino, ki spodbujajo potrošnjo in s tem metanje hrane v smeti.Sodeluje z Združenimi narodi in EU, ima govore in predavanja ter pridobiva podporo po vsej Evropi. Pred kratkim je v sodelovanju z dansko princeso Marie izdala knjigo Spoštujmo hrano (Mad Med Respekt).