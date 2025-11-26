Fant z droni vstopa v pogajanja o Ukrajini

Devetintridesetletni Dan Driscoll je doslej najmlajši sekretar ameriškega obrambnega ministrstva, ki ga je predsednik Donald Trump sicer preimenoval v vojno ministrstvo. Prav predsednik mu je prilepil tudi vzdevek »fant z droni«, ker se Driscoll goreče zavzema za uporabo najsodobnejše vojaške tehnologije. Nedavno je precej nepričakovano postal pomemben akter v pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini.

Čeprav nima diplomatskih izkušenj in se doslej ni ukvarjal z rusko-ukrajinskim konfliktom, je kmalu potem, ko so v javnost prišle informacije o 28 točkah mirovnega sporazuma, skupaj z najvišjimi ameriškimi vojaškimi predstavniki odpotoval v Kijev in se tam srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Skupaj z državnim sekretarjem Marcom Rubiem, pogajalcem Stevom Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem je sodeloval na pogovorih z ukrajinsko stranjo v Ženevi, udeležil pa se je tudi srečanj z rusko stranjo v Abu Dabiju.

BBC omenja možnost, da bi se lahko Driscoll uradno vključil v pogajanja z Ukrajino, potem ko se bo januarja umaknil Keith Kelloggs, ameriški posebni odposlanec v Ukrajini. Po drugi strani pa bi lahko ostal vodja več sto tisoč vojakov v ameriški vojski. Driscoll namreč rad govori o svoji viziji preoblikovanja ameriške vojske, rad pa tudi poudari, da sta tako kot on, tudi njegov oče in ded služila v vojski.

Kaj je v ozadju njegovega hitrega vzpona med Trumpove sodelavce? Povezava je jasna, Driscoll je v prijateljskih odnosih z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom, s katerim sta se poznala že na javni univerzi. Tudi on se je, tako kot JD Vance, pridružil vojski. Postal je poveljnik konjenice, leta 2009 pa je devet mesecev služil domovini v Iraku. Tako kot JD Vance, ki velja za njegovega mentorja, je tudi on diplomiral iz prava na Yalu in več let delal v finančnem sektorju. V drugem Trumpovem mandatu je brez zapletov postal sekretar za obrambo, predsednik pa ga je predstavil kot človeka, ki ga odlikuje »močna kombinacija izkušenj, s katerimi lahko deluje kot moteč dejavnik in dejavnik sprememb«. Položaj si je utrdil kot eden ključnih ljudi, ki so izpolnili Trumpovo zahtevo, da se v nekatera ameriška mesta napoti nacionalna garda.

Preden je Driscoll odpotoval v Ukrajino, je v nekem podkastu povedal, da si vojskovanje v prihodnosti predstavlja tako, da bo imel vsak pešak na bojišču svoj dron, vojaki pa se bodo zanašali na umetno inteligenco, saj človeški možgani ne bomo zmogli slediti tempu vojskovanja. »Zmagali bomo s silicijem in s programsko opremo, ne pa s telesi in krvjo naših vojakov,« je oktobra napovedal v nekem govoru.