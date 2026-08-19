Faucijev svetovalec priznal krivdo za zaroto pri covidu-19

David Morens, nekdanji svetovalec strokovnjaka za nalezljive bolezni Anthonyja Faucija, je, kot poroča Guardian, priznal krivdo za zaroto, katere namen je bil izogniti se zakonodaji o dostopu do javnih dokumentov in prikriti vladne dokumente, povezane s financiranjem raziskav ter pandemijo covida-19.

Morens, ki je med pandemijo delal kot visoki uradnik ameriškega Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID), je krivdo po obtožbi zarote priznal na zaslišanju pred zveznim sodiščem v Greenbeltu v ameriški zvezni državi Maryland.

Oviranje zahteve za dostop do javnih dokumentov

Morens, star 78 let, je bil aprila obtožen zaradi dejanj, povezanih s shemo, s katero naj bi po navedbah tožilcev od aprila 2020 naprej oviral zahteve za dostop do javnih dokumentov, ki jih je agencija prejemala v zvezi z raziskovalnimi sredstvi za covid-19. Ko mu bodo 12. novembra izrekli kazen, mu grozi do pet let zapora.

»Dr. Morens je z današnjim priznanjem krivde prevzel odgovornost za svoja dejanja in jo bo prevzemal tudi v prihodnje,« je v izjavi dejal njegov odvetnik Timothy Belevetz.

Priznanje krivde je sledilo nastopu Faucija, ki je NIAID vodil 38 let in med pandemijo postal eden najbolj prepoznavnih obrazov ameriškega odziva na covid-19. Prejšnji mesec je nastopil pred odborom ameriškega senata in se večkrat skliceval na pravico, da mu ni treba pričati zoper samega sebe. Republikanskega senatorja Randa Paula, dolgoletnega političnega nasprotnika iz Kentuckyja, je obtožil, da vodi »nebrzdano« kampanjo, katere cilj je doseči njegovo zaprtje.

Tožilci so navedli, da je Morensovo priznanje krivde povezano z odločitvijo Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH), da odpove raziskovalno nepovratno financiranje, povezano z netopirskimi koronavirusi. Odločitev je temeljila na trditvah, da naj bi covid-19 izviral iz laboratorija v Wuhanu. Laboratorij na Kitajskem je prejemal del sredstev prek podjetja, ki mu je bilo odobreno osnovno financiranje.

Po navedbah tožilcev je Morens obljubil, da bo pomagal doseči obnovitev financiranja raziskav netopirskih koronavirusov in se zoperstavil razlagi, da je covid-19 ušel iz laboratorija.