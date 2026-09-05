FBI na seznam najbolj iskanih goljufov uvrstil nemškega podjetnika

Ameriški FBI je na seznam najbolj iskanih goljufov uvrstil 65-letnega nemškega podjetnika Bernharda Fritscha, ki je bil v ZDA obsojen zaradi goljufije z investicijami, nato pa je pobegnil iz hišnega pripora. ZDA za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije, ponujajo 150.000 dolarjev.

Bernhard Fritsch je po poročanju Business Insiderja v letih 2014–2017 od vlagateljev zbral med 20 in 30 milijoni dolarjev za svoje podjetje StarClub, ki je razvijalo aplikacijo StarSite za monetizacijo dosega zvezdnikov in vplivnežev. Pri pridobivanju vlagateljev je izkoriščal tudi svoje povezave s svetom zabave. Med drugim se je fotografiral z Michaelom Jacksonom, Borisom Beckerjem in Wesleyjem Snipesom, pri promociji projekta pa so sodelovali tudi drugi znani igralci in glasbeniki.

Zvezni tožilci so leta 2017 Fritscha obtožili, da je vlagateljem lažno predstavljal poslovne načrte podjetja, med drugim zatrjeval, da bo sklenilo pogodbe z velikimi medijskimi družbami, kot je Disney, ter da so zanj zainteresirani potencialni kupci.

Po navedbah ameriških oblasti je najmanj 7,3 milijona dolarjev denarja vlagateljev končalo na njegovih osebnih računih. Z njim naj bi financiral luksuzne avtomobile, jahto in hipoteko za vilo v Malibujeju.

Aprila lani ga je porota po devetdnevnem sojenju spoznala za krivega ene od dveh točk elektronske goljufije. Grozilo mu je do 20 let zapora.

Prerezal elektronsko zapestnico in pobegnil

Junija 2025 je Fritsch po navedbah FBI prerezal elektronsko zapestnico, ki jo je moral nositi po odredbi sodišča, in pobegnil v Mehiko. Tam so ga septembra aretirali, domnevno s ponarejenimi dokumenti. Mehiške oblasti so ga nato izpustile pod pogojem, da se mora vsakih 14 dni javiti policiji.

Namesto tega je odpotoval v Ciudad de México in se v začetku oktobra z letalom Lufthanse odpravil v München. Ameriške oblasti menijo, da je od takrat na Bavarskem.

Instagram profil Bernharda Fritscha je še vedno aktiven. FOTO: Zajem zaslona/Instagram

Medtem ga je ameriško sodišče v Los Angelesu obsodilo v odsotnosti na 15 let zapora, 35.000 dolarjev globe in skoraj 26,8 milijona dolarjev odškodnine.

Fritsch se trenutno zadržuje v Nemčiji, kjer ga ameriške oblasti ne morejo preprosto aretirati in izročiti. Nemška ustava namreč načeloma prepoveduje izročanje nemških državljanov drugim državam.

Na družbenih omrežjih objavljal fotografije iz Bavarske

Primer je še toliko bolj nenavaden, ker je Fritsch kljub begu objavljal fotografije svojega življenja. Aprila je na Instagramu objavil fotografije z izleta v okolici jezera Starnberg na Bavarskem, kjer se je ustavil tudi na torti z vaniljevim sladoledom in občudoval pogled na zasnežen Zugspitze.

Od takrat novih fotografij sicer ni objavil, občasno pa objavlja stare spomine. Med njimi sta fotografija z Michaelom Jacksonom iz leta 1999 in fotografija iz leta 2001, na kateri se v Vatikanu rokuje s papežem Janezom Pavlom II.

Fritschevo partnerico, nekdanjo igralko Lucy Weist, so junija letos spoznali za krivo pomoči po kaznivem dejanju. Grozi ji do pet let zapora.

FBI je seznam »najbolj iskanih goljufov« uvedel junija letos kot različico svojega klasičnega seznama najbolj iskanih oseb, namenjeno pregonu gospodarskih kriminalcev. Ameriški agenti poudarjajo, da iskanje Fritscha še vedno poteka, za njegovo prijetje oziroma informacije, ki bi do nje privedle, pa je razpisana 150.000-dolarska nagrada.