Fergiejina javna podoba visi na nitki

Nekdanja vojvodinja Yorška Sarah Ferguson se po aretaciji bivšega moža Andrewa Mountbattna-Windsorja spoprijema z novim valom kritik in negotovostjo glede svoje prihodnosti v javnosti. Predvsem po razkritju novih dokumentov, ki jih je januarja objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, je znova oživelo tudi zanimanje za njene pretekle stike z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Dodatno pozornost je zdaj vzbudilo dejstvo, da je po njegovi izpustitvi iz zapora leta 2009 z njim še naprej ohranjala stike.

Aretacija bivšega moža je bila po navedbah prijateljev za Fergie, kot ji pravijo, hud udarec, saj je v preteklosti po škandalih znala obnoviti svojo javno podobo z medijskimi nastopi, knjigami in poslovnimi projekti, tokrat pa bo po mnenju strokovnjakov precej težje. Ingrid Seward, avtorica biografij kraljeve družine, poudarja, da ne bo dobila enakih priložnosti kot nekoč. Tudi Andrew Lownie, avtor biografije Entitled, meni, da se bo težko vrnila v javno življenje.

Iz javnosti se je umaknila že po tem, ko je kralj Karel III. oktobra lani Andrewu odvzel kraljevske nazive. Zadnje mesece naj bi bivala v zasebnih zdraviliščih v Švici in na Irskem. Hkrati se pojavljajo ugibanja, ali bi jo preiskovalci lahko zaslišali v okviru preiskave proti Andrewu, ki po februarski aretaciji ostaja v postopku.

Njuna družina je v britanski monarhiji dolgo uživala privilegiran položaj, saj ji je status omogočal sredstva za ohranjanje ugleda brez večjih odgovornosti. Zdaj je drugače. Tudi prihodnost princes Beatrice in Eugenie utegne biti precej negotova, saj njun položaj v kraljevi družini prav tako vzbuja pomisleke.