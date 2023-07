Film Barbie: od ikonične lutke do ikone opolnomočenja

Še pred 20 leti bi bil film o Barbie najverjetneje marketinški produkt, ustvarjen zato, da bi spodbudil gledalce, da na poti iz kina kupijo ikonično lutko, ki jo je leta 1959 oblikovala ameriška tovarna igrač Mattel. Tudi igralka, ki bi jo upodobila, bi bila predmet posmeha, da upodablja »blondinko brez možganov«. A ker je čas drugačen in ker je film režirala Greta Gerwig, avtorica dveh filmov, nominiranih za oskarja, Lady Bird in Čas deklištva, je film že pred premiero buril duhove. Že sama kampanja za film Barbie je bila mojstrski tečaj marketinga, piše Guardian, saj je iz šest desetletij stare ikone takoj ustvarila sodobno ikono. Zgodba filma v enem stavku: »Ne dovolj popolna« Barbie in njen fant Ken sta izgnana iz »Barbie-dežele«, kot Adam in Eva iz raja, in se soočita z resničnim svetom.

Igralca na londonski premieri filma, ki prihaja tudi v slovenske kinematografe. Foto Maja Smiejkowska/Reuters

Ko je minulo nedeljo nekaj izbrancev na svetovni premieri Barbie lahko za dobro uro vstopilo v rožnati svet, so zapisali v Varietyju, je to povzročilo eksplozijo na družbenih omrežjih. Margot Robbie, avstralska igralka, ki je zaslovela s filmi, kot so Volk z Wall Streeta, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu in Babilon, v vlogi Barbie izziva patriarhat z ironijo in atmosfero, ki je preveč rožnata, da bi bila banalna, so zapisali v Le Mondu. Pisec za portal ScreenRant Joseph Deckelmeier je film označil za »smešen, bombastičen in pameten«; urednica družbenih medijev pri Varietyju Katcy Stephan je na twitterju zapisala, da »celotna igralska zasedba blesti, zlasti Margot Robbie in Ryan Gosling v vlogah, za kateri sta bila očitno rojena«.

Poleg Margot in Goslinga, prvi gledalci hvalijo tudi ostalo zvezdniško zasedbo filma, od pripovedovalke zgodbe Helen Mirren do glasbenice Due Lipe, od igralca Simu Liuja, do Willa Ferrella, Americe Ferrere in Michaela Cere.

Margot Robbie si je od prelomne vloge v Volku z Wall Streeta ustvarila zavidljivo kariero: je igralka in producentka, ki se giblje med filmskimi uspešnicami in temačnimi neodvisnimi filmi. Prek svoje produkcijske hiše LuckyChap Entertain­ment je producirala tudi film Barbie, skupaj s studiem Warner Bros.

»Vsi, s katerimi sem govorila o njej, poudarjajo njeno vztrajnost in delovno etiko,« je zapisala Rebecca Ford za Vanity Fair. Med pogovorom je odprta in velikodušna, pogosto se spušča v strastne zgodbe o svojih izkušnjah na snemanju, a zelo pazi pri razkrivanju zasebnosti, A kljub temu ne skriva, da je s prvim večjim honorarjem odplačala mamino hipoteko, da »lahko odpre steklenico piva z drugo steklenico«, niti tega, da se s prijateljicami rada odpravi na deskanje v Nikaragvo in da si želi igrati bendžo.

Margot Robbie na evropski premieri Barbie v Londonu. FOTO: Maja Smiejkowska/ Reuters

Ko je prvič nastopila v avstralski telenoveli Sosedje kot gostja, je naredila tak vtis, da so jo obdržali tri leta. »Njena supermoč je v tem, da lahko dobro naredi vse, česar se loti,« o njej pravi Christina Hodson, dobra prijateljica in scenaristka Odreda odpisanih - Ptice roparice. »Ko smo delali kaskaderske podvige za Ptice roparice, so ji kaskaderji pokazali eno stvar enkrat, naslednjič je bila že boljša od njih.« Vlogo v filmu Volk z Wall Streeta je dobila tudi zato, ker si je med avdicijo drznila udariti Leonarda DiCapria. Quentinu Tarantinu je napisala pismo, v katerem je izrazila upanje, da bo nekoč sodelovala z njim, in se na koncu znašla na snemanju filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Martin Scorsese, ki ji je namenil vlogo v Volku z Wall Streeta​, je o njej povedal, da je osupljivo lepa, s smislom za humor, kot Carol Lombard, in da ima filmsko prezenco kot Joan Crawford. »V hipu, ko vstopi v kader, zapleni pozornost.«

»Margot zna izkoristiti svojo divjost in drznost, ki gledalca vsakič znova preseneti,« pravi tudi Damien Chazelle, režiser filma Babilon. »Margot je tornado z resno igralsko tehniko.«