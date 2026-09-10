Zakonca Cruz-Bardem v središču novega Zellerjevega trilerja

Beneški filmski festival je letos med odmevnejšimi premierami predstavil tudi psihološki triler Bunker Floriana Zellerja, v katerem sta se v glavni vlogi znova združila Penélope Cruz in Javier Bardem. Zakonca, ki sodita med najprepoznavnejše španske igralske pare, sta film posnela v angleščini in španščini, režiser pa ga je na podlagi resnične zgodbe napisal prav z mislijo nanju.

Bardem v njem igra priznanega arhitekta, ki dobi nenavadno ponudbo, in sicer, da naj na Havajih zasnuje luksuzni bunker za tehnološkega milijarderja. Njegova žena, knjižna urednica, ki jo igra Penélope Cruz, nad moževo odločitvijo ni navdušena. Ne razume, kako lahko sodeluje pri projektu, ki je zgrajen na ideji, da si bodo najbogatejši lahko zagotovili varnost, medtem ko bodo drugi ostali zunaj.

Toda Bunker ni zgolj zgodba o milijarderju in njegovem zatočišču. Zeller je v središče postavil odnos med zakoncema ter teme ljubezni, zvestobe in odpuščanja. Prav osebna zgodba po njegovih besedah omogoča, da film širša družbena vprašanja – ekološke nevarnosti, družbeno neenakost in individualizem – obravnava skozi zelo intimen pogled. Gledalcu namerno ne ponuja enostavnih odgovorov, temveč ga postavlja v položaj negotovosti.

Za Cruzovo je bila posebna vrednost filma tudi njegova dvojezičnost. Zakonca v zgodbi sta se z otroki iz Madrida preselila v London, vendar doma še vedno govorita špansko. Igralka je poudarila, da je prikaz takšnega pristnega dvojezičnega gospodinjstva pomemben korak naprej. Čeprav je občinstvo tovrstne zgodbe že dolgo sprejemalo, je bilo po njenih besedah še pred kratkim težko prepričati producente in financerje, da jih podprejo.

S Javierjem Bardemom se na velikem platnu pojavljata skupaj že vrsto let, med drugim sta sodelovala pri filmu Pršut, pršut (Jamón, jamón) iz leta 1992. Cruzova je v njem debitirala, režiser Bigas Luna pa je zanj na takratni Mostri prejel srebrnega leva za režijo. Za Floriana Zellerja sta bila prav dolgoletno poznanstvo sedanjih zakoncev in njuna igralska kemija ključni prednosti pri ustvarjanju zgodbe o paru, katerega odnos se znajde pod pritiskom.

Bunker je bil v Benetkah predstavljen v tekmovalnem programu, kjer se poteguje za zlatega leva. V njem poleg Cruzove in Bardema igrajo tudi Paul Dano, Stephen Graham in Patrick Schwarzenegger. Film naj bi v kinematografe prišel v začetku prihodnjega leta in velja za enega od naslovov beneškega festivala, ki bi lahko pomembneje zaznamovali prihajajočo sezono filmskih nagrad. Ni pa to edini film o tehnološkem milijarderju – na isti dan (torek) je v Benetkah premiero doživel kar štiriurni dokumentarni film Musk Alexa Gibneyja o vplivu in moči najbogatejšega človeka na svetu.