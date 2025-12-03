Krut poklic, ki si ga sama ne bi izbrala

Na filmskem festivalu v Marakešu v Maroku, ki se je začel prejšnji petek in bo trajal do sobote, so častno nagrado podelili ameriški igralki Jodie Foster. Vendar je 63-letnica marsikoga presenetila z izjavami o tem, kako nevaren in krut je igralski poklic, predvsem za mlade, in da si ga sama ne bi izbrala. Še bolj presenetljive so njene izjave zaradi tega, ker je pred kamerami od tretjega leta starosti, ko je posnela reklamo za sončno kremo Coppertone, leta 1987 pa je za revijo Interwiev povedala, da je kot otrok uživala v igranju.

»Nikoli ne bi postala igralka, nisem prava oseba za to. Nisem nekdo, ki bi plesal po mizah in, veste, pel pesmi za druge ljudi. Dejansko gre za krut poklic, ki so ga izbrali zame, ko sem bila še mlada in se ne spomnim, kako sem začela,« Fosterjeva ugotavlja skoraj štiri desetletja pozneje. Dodala je, da je bila z njo v otroških igralskih letih mati, danes pa opaža, da ob otroških igralcih ni njihovih staršev, zato pogosto snemajo preveč filmov in popivajo. »Rada bi poskrbela zanje, ker vem, kako nevarno je to,« je v Maroku tožila Fosterjeva.

Odkrito istospolno usmerjena igralka je v Marakešu pojasnila tudi, zakaj je zadnje štiri filme posnela z režiserkami. Povedala je, da pred 15 leti praktično ni bilo mogoče, da bi ženske dobile v roke velik filmski projekt, zdaj pa je.

Po reklami za sončno kremo je v 60. letih 20. stoletja nastopila še v več reklamah in še v istem desetletju presedlala v televizijske serije ter končno v filme. Na velikem platnu je zaslovela šokantno hitro, ko jo je leta 1975 danes znameniti režiser Martin Scorsese izbral za vlogo mladoletne prostitutke, zaradi katere krene na morilski pohod po propadajočem New Yorku nori vietnamski veteran v podobi Roberta De Nira.

Gre seveda za kultnega Taksista (Taxi Driver). Nominirali so ga za štiri oskarje, med njimi (zgodnjo) najstnico Fosterjevo za najboljšo žensko stransko vlogo, a ni dobil nobenega.

Z leti in desetletji se je Jodie Foster razvila v izredno raznovrstno igralko in tudi režiserko. Dobila je pet nominacij za oskarja, dve za stransko in tri za glavno žensko vlogo. Dva zlata kipca, za glavno vlogo žrtve skupinskega posilstva v filmu Obtožena (The Accused, 1988) in agentke FBI na lovu za serijskim morilcem, v katerem ji pomaga drug serijski morilec, povrhu še ljudožerec, v filmu Ko jagenjčki obmolknejo (The Silence of the Lambs, 1991), je tudi dobila.

Da je slava lahko zelo neprijetna, je Fosterjeva morda najbolj jasno spoznala leta 1981. Takrat je nori zalezovalec, da bi naredil vtis nanjo, ustrelil svežega ameriškega predsednika Ronald Reagana. Predsednik je preživel, atentatorja Johna Hinckleyja pa so iz norišnice izpustili leta 2016.