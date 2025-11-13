Film, ki razkriva odnos med nacističnim voditeljem in ameriškim psihiatrom

Ko je Hermann Göring, eden najvišjih funkcionarjev nacistične Nemčije in ključni sodelavec Adolfa Hitlerja, konec leta 1945 v nürnberški zaporniški celici ameriškemu vojaškemu psihiatru Douglasu M. Kelleyju podal nenavadno prošnjo – ali bi v primeru njegove in ženine smrti posvojil njuno hčer Eddo in jo odpeljal v ZDA –, je bilo jasno, da med obtožencem in psihiatrom ne gre za običajen odnos. Je šlo za iskreno skrb za otrokovo prihodnost ali za še eno manipulacijo tega mojstra preživetja?

Prav ta dvoumnost leži v središču novegafilma Nürnberg, v katerem Russell Crowe upodablja nacističnega funkcionarja, Rami Malek pa podpolkovnika Douglasa M. Kelleyja, člana ameriške vojske, zadolženega za psihiatrično evalvacijo obtoženih na znamenitih nürnberških procesih.

Režiser in scenarist James Vanderbilt je pripoved zasnoval kot psihološki dvoboj dveh »velikanov manipulacije«, kot je odnos med njima opisal pisatelj Jack El-Hai, kajti Kelley si v filmu zada »razstaviti zlo«: ugotoviti, ali so nacistični voditelji delili skupno duševno motnjo oziroma osebnostni profil, ki bi pojasnil lahkotnost njihovih zločinov, Göring pa srečanja z njim izkorišča kot vajo za nastop pred sodiščem, kjer želi še zadnjič blesteče zagovarjati Hitlerja in nacistično ideologijo.

»Za Göringa je bil to intelektualni dvoboj, šlo je za vprašanje, ali lahko nadigra svoje zasliševalce in ohrani nadzor,« je dejal zgodovinar in svetovalec filma Michael Berenbaum.

Vanderbiltov scenarij sicer temelji na El-Haiovi knjigi The Nazi and the Psychiatrist (Naci in psihiater), ki je vzniknila iz avtorjevega srečanja s Kelleyjevim sinom, ki mu je predal kar petnajst škatel očetovih zapiskov iz Nürnberga, evalvacij skoraj dveh ducatov obtožencev ter drugih arhivskih zakladov, kot sta, kot so fiola tablet, ki so jih odvzeli Göringu, in zavojček piškotov, ki jih je paranoični nacistični funkcionar Rudolf Hess zavrnil, saj je bil prepričan, da ga želijo zastrupiti.

Iz teh škatel se je rodila knjiga, iz knjige pa film, ki nas ne sooča le s spektaklom procesa, pač pa tudi z vprašanjem, ali je zlo mogoče razumeti – in kaj se zgodi s človekom, ki se mu predolgo zre v oči. Nürnberški procesi so bili namreč prelomni, saj so se, kot poudarjajo ustvarjalci filma, »najhujši zločinci stoletja prvikrat znašli skupaj, v eni sami sodni dvorani«, ob tem pa so položili tudi temelje sodobnega mednarodnega prava, ki nam (bolj ali manj uspešno) služijo še danes.